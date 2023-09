Jak zrobić nawóz z banana? Sprawdzone metody

Ekologiczne i naturalne odżywki dla roślin doniczkowych i ogrodowych są mile widziane przez wszystkich hodowców. Pozwalają skutecznie wspomagać wzrost łodyg oraz zwiększać odporność na choroby. A to nie koniec ich zalet. Jednym z ciekawszych pomysłów jest nawóz z banana. Jak on działa? Do jakich roślin można go wykorzystywać?

Nawóz z banana – korzyści dla roślin

Źródłem wielu cennych składników mineralnych i związków organicznych są skórki banana. To właśnie one pomagają roślinom osiągnąć bujny rozrost. Znajduje się w nich mnóstwo potasu i fosforu, które są podstawą większości środków chemicznych.

Nawóz ze skórki od banana będzie zawierał także takie pierwiastki jak magnez, wapń, siarkę, cynk oraz kwas krzemowy. Wśród korzyści płynących z wykorzystania ekologicznej odzywki dla roślin możemy wyróżnić:

wspomaganie wzrostu i kwitnienia,

poprawę smaku warzyw i owoców,

odstraszanie mszyc,

oszczędności finansowe na środkach chemicznych,

ograniczenie użycia pestycydów,

wzmocnienie odporności roślin,

minimalizowanie wykorzystania plastikowych opakowań.

Biorąc pod uwagę te wszystkie zalety, rodzi się pytanie o to, jak zrobić nawóz ze skórek od banana?

Jak zrobić nawóz ze skórek banana?

Nawóz z banana można przygotować na kilka sposobów. Ich skuteczność będzie większa, gdy swoje działania oprzemy na produktach BIO, pochodzących z upraw ekologicznych. Szkodliwe chemikalia stanowiące pozostałość oprysków, mogą mieć negatywny wpływ na owoce i warzywa.

Jeśli nie mamy możliwości, by skorzystać z naturalnych produktów, obowiązkowo przed tworzeniem nawozu należy oczyścić skórkę oraz moczyć ją przez pół godziny w letniej wodzie z dodatkiem 2 łyżek sody oczyszczonej. Mając tak przygotowany materiał możemy przystąpić do pracy. Istnieją cztery podstawowe metody.

Różne metody na nawóz z banana

Pierwszy sposób polega na przykryciu cząstek owocu ziemią. Skórki od banana jako nawóz kroimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w miejscu, gdzie planujemy niebawem posadzić rośliny. Eksperci radzą, by całą operację przeprowadzić na co najmniej dwa tygodnie przed sadzeniem lub zasiewem. W ten sposób skórka ma czas na rozkład i użyźnienie gleby. Metoda zakopania idealnie sprawdza się do nawożenia roślin ogrodowych takich jak róże czy pomidory.

Innym pomysłem jest przyrządzenie wyciągu. Szybki nawóz z banana uzyskamy poprzez odpowiednie pokrojenie skórek, a następnie umieszczenie gotowych kawałków w słoiku z ciepłą, przegotowaną wodą. Tak zrobiony roztwór należy zamknąć na 2 dni w ciemnym i suchym miejscu.

Gotowy wyciąg rozcieńczamy z wodą w proporcjach 1:1 i podlewamy nim rośliny. Będzie on także przydatny do wykonania oprysków, które skutecznie odstraszają mszyce i inne szkodniki.

Kolejnym pomysłem na to, jak zrobić nawóz z banana, jest aplikacja proszku do podłoża. Zanim jednak tego dokonamy, musimy wysuszyć oczyszczone skórki. W zależności od czasu, jaki mamy do dyspozycji, możemy to zrobić metodą naturalną (ekspozycja na słońce) lub z wykorzystaniem sprzętu elektrycznego (piekarnika).

Po zakończonym procesie należy rozdrobnić skórki w moździerzu lub blenderze. Uzyskany proszek ma szerokie zastosowanie, ale głównie wśród roślin doniczkowych. Oprócz posypywania ziemi (w proporcji 1-2 łyżeczki na doniczkę), można także stosować go dolistnie jako ochronę przed szkodnikami lub wykorzystać do produkcji zawiesiny.

I wreszcie ostatni sposób, tym razem zalecany do aplikowania roślinom ogrodowym. Mowa o gnojówce. Jej przygotowanie przebieg podobnie do sporządzania wyciągu ze skórek bananów. Tym razem jednak zamiast dwóch dni, pokrojone kawałki trzymamy w słoiku siedmiokrotnie dłużej. Trzeba także pamiętać o regularnym, codziennym mieszaniu nawozu. Z uwagi na swój intensywny zapach, gnojówka powinna znajdować się z dala od części mieszkalnych. Po tym czasie należy rozcieńczyć miksturę wodą w proporcji 1:10 i podlewać nią rośliny.

Do jakich roślin używać nawozu z banana?

Mamy już gotowy nawóz z bananów. A do jakich roślin warto go wykorzystać? Jak się okazuje, pole do zastosowań jest bardzo szerokie. Ekologiczne nawozy idealnie nadają się do większości roślin doniczkowych, ogrodowych, jednorocznych, bylin, owoców, warzyw i kwiatów.

Eksperci zalecają wykorzystanie wyciągu lub proszku ze skórek do wzbogacenia uprawy storczyków, paproci, skrzydłokwiatów, dracen czy róży. Gnojówkę warto rozważyć między innymi przy nasadzeniu pomidorów, ogórków czy ziemniaków. Jest ona mile widziana także do zasilania roślin w początkowej fazie ich cyklu życia: przy wschodach, wzroście siewek i ukorzenianiu się.

Nawóz z banana jest bogaty w wiele składników odżywczych oraz witamin. Z tego względu może pomóc:

w produkcji chlorofilu (cynk) i enzymów, co jest szczególnie ważne dla róży, azalii czy hortensji,

w tworzeniu enzymów i białek (potas), które są niezbędne do produkcji energii w roślinach takich jak: dynie, ziemniaki, morele, ogórki,

we wzroście korzeni i tworzeniu kwiatów oraz owoców (fosfor),

w zapobieganiu chorobom i zapewnieniu większej ilości cukru w truskawkach,

w zapobieganiu chorobom liści i zapewnieniu większej ilości cukru w gronach,

w przyswajaniu składników odżywczych (magnez, wapń).

Dzięki skórce z banana możliwe jest także wykorzystanie suszu do ściółkowania roślin. Gotowy proszek należy rozsypać w kilkucentymetrową warstwę wierzchnią. Takie rozwiązanie przyczyni się do zahamowania wzrostu chwastów, zmniejszenia parowania, a także pomoże w efektywnym nawożeniu gleby. Należy stosować go jednak nie częściej niż co trzy tygodnie. Trzymanie się instrukcji jest tu kluczowe, gdyż nadmiar może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

