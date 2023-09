Przycinanie drzew owocowych – jabłoni i gruszy. Co warto wiedzieć?

Uzyskanie obfitych zbiorów jest możliwe pod warunkiem dokonywania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Jednym z nich jest podcinanie gałęzi drzew owocowych. W tym artykule podpowiemy, kiedy i jak to robić. Uwagę skupimy na dwóch niezwykle popularnych roślinach: jabłoniach i gruszach.

Przycinanie jabłoni i gruszy – na co warto zwrócić uwagę?

Zanim odpowiemy na pytanie jak przyciąć grusze i jabłonie, zastanowimy się, po co te zabiegi się wykonuje i na co warto zwrócić szczególną uwagę. Właściwie dbanie o rośliny (nie tylko te wymienione, ale także wiśnie, czereśnie czy śliwy) wymaga przygotowania odpowiednich warunków do ich rozwoju i plonowania.

Owoce potrzebują światła, dlatego nie można dopuścić do nadmiernego zacieniania przez niepotrzebne pędy. Przycinanie drzew owocowych jabłoni i gruszy pozwala także uzyskać estetyczny kształt korony oraz utrzymać zdrowie drzew. Gęsto ułożone liście zwiększają wilgotność, co z kolei sprzyja rozwojowi grzybów i wirusów.

ZOBACZ: Przesadzanie hortensji ogrodowej – kiedy i jak to zrobić?

Zbyt bujna korona uniemożliwia także skutecznie wykonywanie oprysków. Właściwa pielęgnacja pozwala zatem pobudzić drzewo, przewietrzyć je i nasłonecznić. Roślina z pewnością odwdzięczy się większymi, barwnymi i słodkimi owocami.

Bardzo ważne jest zwłaszcza właściwe przycinanie jabłoni i gruszy. Wykorzystujemy do niego ostre i odkażone narzędzia. Przecieranie ostrza spirytusem po każdym cięciu pozwala mieć pewność, że choroby nie będą rozprzestrzeniały się na inne drzewka owocowe. Nienaostrzone narzędzie może powodować rany, które w następstwie prowadzą do deformacji rośliny.

Istotne jest także samo miejsce wykonania cięcia. Nie może znajdować się zbyt blisko pąka, gdyż prowadzi to do rozwoju słabych pędów. Termin przycinania drzew owocowych powinien uwzględniać także warunki atmosferyczne.

W celu ograniczenia ryzyka infekcji zabieg należy wykonywać w dzień słoneczny i suchy. Eksperci zalecają, by tuż po cięciu zasmarować powstałe rany maścią ogrodniczą lub mieszanką białej farby emulsyjnej z dodatkiem preparatu grzybobójczego.

Jak i kiedy przycinać drzewa owocowe jabłoni?

Podczas przycinania drzew owocowych można skorzystać z trzech podstawowych rodzajów cięć. Chodzi tu o przycinanie formujące, interwencyjne oraz prześwietlające. Pierwsze z nich wykonuje się po to, by drzewka owocowe posiadały odpowiedni kształt.

Przy takim zabiegu należy usunąć gałęzie rosnące poziomo, do środka lub do dołu. Stosuje się je corocznie w okresie późnej jesieni lub podczas przedwiośnia. Cięcie prześwietlające ma na celu sprawienie, by do owoców docierało więcej światła. Diagnozę najlepiej postawić w okresie spoczynku roślin. Jak przyciąć jabłoń na wiosnę lub późną jesień, aby uzyskać spodziewany efekt?

ZOBACZ: Kiedy sadzić świerki? Najkorzystniejsze terminy

W tym wypadku usuwa się gałęzie, które krzyżują się ze sobą oraz zbędne przyrosty jednoroczne. Przycinanie interwencyjne stosuje się z kolei, gdy konary jabłoni zaczną ujawniać objawy żerowania szkodników lub chorób grzybowych. Ten rodzaj zabiegu wykonujemy na przełomie lipca i sierpnia.

Grusza – jak przycinać to drzewko owocowe?

Czy cięcie gruszy wygląda inaczej? Tak, choć zależy ono od szeregu czynników, w tym:

wieku drzewa,

warunków bytowania,

odmiany,

podkładki, na jakiej została zaszczepiona.

Przycinanie drzew owocowych jabłoni i gruszy przez pierwsze kilka lat po zasadzeniu powinno być umiarkowane. To w tym okresie roślina nabiera siły i kształtuje w sobie zdolność do owocowania. Zalecane są jedynie cięcia formujące i to w ograniczonym zakresie. Wykonujemy je na wiosnę poprzez usunięcie nadmiernych rozgałęzień oraz pędów wyrastających w kierunku środka korony.

Po pierwszym owocowaniu gruszy, które zazwyczaj przypada na 5 lub 6 rok uprawy, należy silnie skrócić główny przewodnik. Pozwoli to wzmocnić boczne rozgałęzienia. Kolejne lata są bardzo ważne dla zdrowia, kształtu i smaku owoców. Eksperci zalecają cięcia nakierowane na minimalizację pąków kwiatowych i pobudzenie pędów do intensywnego wzrostu. Realizuje się je przez działania podejmowane na krótkopędach.

ZOBACZ: Brunatna zgnilizna drzew pestkowych – ochrona, zwalczanie

Większa intensywność cięcia powinna pojawiać się przy drzewkach kilkunastoletnich. Dbanie o odpowiedni ekosystem polega na przycinaniu jednorocznych i starszych przyrostów. W okresie letnim (najlepiej w sierpniu) usuwa się również tak zwane wilki, czyli młode pędy, które wyrastają z gałęzi drzew pionowo w górę.

red/ Polsatnews.pl