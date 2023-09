Sołtysowe już wypłacane. Zobacz, jak złożyć wniosek

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 1 lipca przyjmują wnioski o wypłatę tak zwanego sołtysowego, czyli specjalnego dodatku do emerytur osób, które przez co najmniej dwie kadencje pełniły tę społeczną funkcję. Co musisz wiedzieć?

Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wprowadziła dodatek do emerytury w kwocie 300 zł dla osób, które pełniły funkcję sołtysa. Wnioskodawcy spełniający wskazane przez Ustawodawcę kryteria mogą składać wnioski do odpowiedniego oddziału KRUS od 1 lipca 2023 roku.

Jak informuje rzeczniczka prasowa KRUS, Teresa O’Neill, do tej pory do instytucji wpłynęło ponad 30 tysięcy wniosków. Zdecydowana większość z nich została rozpatrzona pozytywnie. Pierwsze środki w ramach popularnego sołtysowego zasiliły także konta seniorów. Odmowy wynikały natomiast z niespełniania przez wnioskodawców wskazanych w ustawie warunków.

Kto może ubiegać się o dodatek?

Zgodnie z ustawą prawo do otrzymania dodatku mają osoby, które spełniają łącznie trzy warunki:

sprawowały funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż osiem lat;

osiągnęły wymagany wiek – 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

nie były prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku ze sprawowaniem funkcji sołtysa.

Co ważne: prawo do uzyskania wsparcia mają również sołtysi, który sprawowali tę funkcję przez co najmniej osiem lat, ale pomiędzy poszczególnymi kadencjami miała miejsce przerwa.

Kwota świadczenia ma rosnąć

Sołtysowe przyjmuje postać dopłaty do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie. Zgodnie z założeniami ma być corocznie waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji dnia 1 marca. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa. W 2023 roku przeznaczono na ten cel 74 mln zł. W 2024 roku budżet ma wzrosnąć do 162 mln zł, a docelowo w 2032 roku ma osiągnąć poziom ok. 233 mln zł.

