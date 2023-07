Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w czerwcu nabór wniosków w ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" na inwestycje w obszarze D. W ramach wsparcia można uzyskać dofinansowanie między innymi do zakupu urządzeń oraz maszyn rolniczych, ale i modernizacji lub budowy budynków. Zobacz, jakie formalności trzeba spełnić!

250 tys. zł dofinansowania na zakup maszyn rolniczych – czy zaliczamy do nich ciągnik rolny?

W ramach programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D rolnicy mogą się starać o uzyskanie nawet 600 tys. złotych dofinansowania do poniesionych przez nich kosztów przeznaczonych na rozbudowę i modernizację magazynów oraz budynków gospodarczych.

ZOBACZ: Dofinansowanie do wapna – warunki, terminy i stawki



Inne limity zostały przewidziane dla osób, które będą się starały o dofinansowanie na zakup maszyny rolniczej, a więc również na zakup ciągnika rolniczego. Dla tej grupy przewidziano maksymalnie 250 tys. złotych dla jednego beneficjenta. Dotacje unijne dla rolników na zakup ciągnika mogą pomóc wielu osobom w rozwinięciu swojego gospodarstwa.



Wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów. Wyjątkiem są inwestycje zbiorowe oraz dotacje dla młodych rolników – w tych przypadkach przewidziano dofinansowanie nawet na poziomie 60%.

Warunki otrzymania dofinansowania na zakup ciągnika rolniczego

Jak dostać dotację na ciągnik rolniczy i kto może się o nią starać? ARiMR informuje, że mogą to być:

rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą na terenie Polski;

beneficjenci, których gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną nie

mniejszą niż 13 tys. euro, ani większą niż 200 tys. euro przy inwestycjach

w obszarze D. Wyjątkiem jest sytuacja, w której gospodarstwa kilku

wnioskujących są mniejsze niż 13 tys. euro, ale w wyniku planowanej

inwestycji osiągną taką kwotę, a suma ekonomicznej wielkości ich

gospodarstw będzie wynosiła minimum 15 tys. euro;

mniejszą niż 13 tys. euro, ani większą niż 200 tys. euro przy inwestycjach w obszarze D. Wyjątkiem jest sytuacja, w której gospodarstwa kilku wnioskujących są mniejsze niż 13 tys. euro, ale w wyniku planowanej inwestycji osiągną taką kwotę, a suma ekonomicznej wielkości ich gospodarstw będzie wynosiła minimum 15 tys. euro; wnioskodawcy, których gospodarstwo rolne ma wielkość ekonomiczną

nie mniejszą niż 1 ha i nie większą niż 300 ha użytków rolnych;

Dofinansowanie do ciągnika można uzyskać, jeśli przewidywany koszt kwalifikowany inwestycji wynosi co najmniej 50 tys. złotych. O pomoc mogą się starać osoby, które prowadzą rolniczą działalność zarobkową (w ramach produkcji zwierzęcej albo roślinnej).



Dofinansowanie do traktora może zostać przyznane, o ile planowana inwestycja nie zostanie zrealizowana (nie dojdzie do skutku) bez wykorzystania środków z budżetu państwa. Starając się o dotację, rolnik zobowiązuje się do prowadzenia uproszczonej rachunkowości swojej działalności od momentu przyznania mu środków w ramach programu.

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu maszyn rolniczych już trwa!

Jak dostać dotację na traktor? Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 5 czerwca 2023 roku i zakończy się 19 lipca 2023 roku. Po otrzymaniu wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podda je ocenie punktowej, a uzyskana w ten sposób suma punktów będzie miała wpływ na kolejność przyznawania pomocy. Listy z informacjami dotyczącymi kolejności przyznawania środków beneficjentom zostaną udostępnione w terminie sześćdziesięciu dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków.

ZOBACZ: Dofinansowanie do lasu - dotacje dla rolników i nie tylko. Znamy terminy naborów

Więcej informacji na temat programu dopłat można uzyskać pod numerem telefonu: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11 lub w regionalnych oddziałach ARiMR.

Jak można złożyć wniosek oraz dokumenty o dofinansowanie na zakup ciągnika rolniczego? Są trzy możliwości:

osobiście (lub przez pełnomocnika) przekazując wypełniony wniosek do

biura powiatowego ARiMR lub jego oddziale regionalnym;

biura powiatowego ARiMR lub jego oddziale regionalnym; przesyłając dokumenty w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP;

nadając komplet dokumentów w oddziale Poczty Polskiej, jako przesyłkę

rejestrowaną.

W sytuacji, w której kilka osób wspólnie składa wniosek, powinien on trafić do tego oddziału ARiMR, który przynależy do regionu, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo (lub gospodarstwa).

red/ Polsatnews.pl