Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wypłata środków trwa. Pula dofinansowania zwiększona

Ponad 40 tysięcy pszczelarzy złożyło wniosek o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Ze względu na duże zainteresowanie łączną pulę środków w ramach pomocy de minimis zwiększono aż o 20 mln zł. Jak ubiegać się o wsparcie?

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wypłacono już przeszło 75 mln zł

Pszczelarze uprawnieni do otrzymania pomocy mogli składać wnioski oraz niezbędne dokumenty pomiędzy 1 kwietnia a 31 maja 2023 roku. Wypłata przez ARiMR dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich ruszyła natomiast już 14 lipca. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do tej pory 43,31 tys. pszczelarzy otrzymało już blisko 76,7 mln zł. Pod koniec sierpnia niemal każdy pszczelarz, który złożył wniosek w terminie, otrzymał więc dopłaty.

Wsparcie zgodnie z przepisami może otrzymać pszczelarz, który:

posiada numer identyfikacyjny w związku z przepisami o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer EP);

prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wniosek uzupełnia także aktualne (wydane w roku, w którym ma miejsce pomoc) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu do rejestru, a także zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, jeśli nie wskazano tego we wniosku w formie oświadczenia.

Pszczelarze nieposiadający numeru EP powinni dołączyć do dokumentów wniosek o nadanie tego identyfikatora. Ważną rolę odgrywa przy tym dochowanie terminów. Wniosek jest zarejestrowany zgodnie z datą nadania, jeśli został złożony przez aplikację ePUAP, mObywatel lub wysłany rejestrowaną przesyłką pocztową. Można było go również dostarczyć do kancelarii Biura Powiatowego, osobiście lub przez pełnomocnika.

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – zainteresowanie przerosło oczekiwania

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich w tej edycji cieszyła się wyjątkową popularnością. Łącznie wnioski złożyło 43,6 tys. pszczelarzy. Według danych podanych przez ARiMR największą popularnością program dopłat cieszył się w województwie lubelskim, gdzie złożono 5 tys. wniosków, na następnym miejscu znalazła się Małopolska z 4,6 tys. wniosków, a podium zamknęło Podkarpacie, gdzie łącznie o płatności ubiegało się 4,3 tys. pszczelarzy. Zapotrzebowanie przewyższyło zakładany pierwotnie budżet. Początkowo ten cel chciano przeznaczyć 60 mln zł. Ostatecznie kwota została jednak zwiększona do 80 mln zł.

Oznacza to również zdecydowany wzrost budżetu i liczby beneficjentów w porównaniu z poprzednimi okresami, kiedy przeznaczano na ten cel po 35,5 mln zł. Przed rokiem płatność otrzymało 27,7 tys. pszczelarzy, a dwa lata temu 23 tys. Łącznie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ten cel w dwóch ubiegłych latach 43 mln zł.

Stawki pomocy do przezimowanych rodzin pszczelich

Stawka dotacji, w przeliczeniu na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą, wynosi 50 zł. Oznacza to spory wzrost w stosunku do roku poprzedniego, kiedy było to 20 zł na rodzinę pszczelą rocznie. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

red/ Polsatnews.pl