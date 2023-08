Emerytury stażowe 2023 – czy oznaczają wcześniejsze emerytury dla rolników?

Emerytury stażowe w 2023 roku – a więc na chwilę przed startem kampanii wyborczej – stają się tym samym przedmiotem ożywionej dyskusji, w którą zaangażował się zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Z tego artykułu dowiesz się, co się dzieje z emeryturami stażowymi, jakie są perspektywy i postępy prac, a także jak reforma systemu emerytalnego może wpłynąć na sytuację rolników.

System emerytur stażowych – wniosek o włączenie rolników

W debacie publicznej coraz częściej pojawia się temat, jakim są emerytury stażowe. 2023 rok sprzyja takim projektom, przez co warto zorientować się, jakie są najnowsze informacje w tym zakresie.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że w wyniku wprowadzenia tego rozwiązania, przejście na emeryturę byłoby możliwe po osiągnięciu określonego przepisami stażu pracy, a nie jak dotychczas – odpowiedniego wieku emerytalnego. Ten wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

KRIR, w związku z debatą toczącą się wokół reformy emerytalnej, wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem, w którym zawarto postulaty dotyczące minimalnej emerytury rolniczej i systemu emerytur stażowych. Zarząd podkreślił tym samym konieczność podjęcia działań, które miałyby na celu zapewnienie godziwego poziomu ubezpieczenia społecznego dla polskich rolników.

ZOBACZ: Żyjemy dłużej, więc emerytura będzie niższa. Ekspert ostrzega: Trzeba budować dodatkowy kapitał

Propozycje KRIR dotyczące emerytur stażowych

Zarząd Rady w swoim wniosku przede wszystkim skupił się na:

rozwinięciu współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

uwzględnieniu stażu pracy w rolnictwie oraz opłacanych składek.

Ponadto zaproponowano KRUS i ZUS dla rolników, którzy odprowadzali składki do obu funduszy, co pozwoliłoby uzyskać wymagany staż do pobierania właściwego świadczenia emerytalnego dla osób pracujących w dwóch sektorach. Ma to dotyczyć rolników, którzy przez 10 lat podlegali ubezpieczeniu w KRUS, a następnie przeszli do ZUS na 30 lat, co łącznie daje wymagane 40 lat stażu.

Emerytury stażowe 2023 – dlaczego rolnicy mieliby zostać nimi objęci?

Włączenie rolników do systemu emerytur stażowych – o co zabiega KRIR – dałoby im możliwość uzyskania odpowiednio wysokich świadczeń, odpowiadających ich udziałowi w rozwoju i wzroście krajowej gospodarki.

ZOBACZ: Emerytury w Polsce. Opublikowano najniższe i najwyższe świadczenie wypłacone w 2021 roku

W związku z okresem przedwyborczym wiele osób zastanawia się, czy emerytury stażowe będą już w 2023 roku. Biorąc pod uwagę to, że obecnie przedłożono dwa projekty ustaw – prezydencki oraz NSZZ, sprawa wydaje się być w zaawansowanym stadium.

W tym kontekście należy podkreślić, że są niewielkie szanse na to, by emerytury stażowe weszły w życie już w 2023 roku. Czy to zwiastuje jednak koniec nadziei na emerytury stażowe? Niekoniecznie, ponieważ prezydencki projekt ustawy przedstawia mniej korzystną propozycję, która w tym kontekście mogłaby stanowić pewien rodzaj konsensusu, który ma większe szanse na przegłosowanie w sejmie.

red/ Polsatnews.pl