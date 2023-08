Dopłaty do bydła – czy dostęp do nich będzie łatwiejszy? Nowy projekt rozporządzenia MRiRW

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie dopłat do bydła

W projekcie nowego rozporządzenia MRiRW dopłaty do bydła 2023 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobaczymy wiele zmian dotyczących wsparcia hodowców bydła. Nowe dopłaty do bydła obejmują dopłaty do bydła mięsnego (np. świnie) oraz dopłaty do dobrostanu bydła również tego przeznaczonego do wypasu (np. krowy).



Celem proponowanych zmian jest ułatwienie wsparcia finansowego dla większej grupy rolników oraz zwiększenia szans na ubieganie się o płatności dobrostanowe w ramach różnych proponowanych schematów.



Projekt przygotowany dla rolników przez MRiRW zawiera dwa możliwe warianty:

„Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach”,

„Dobrostan opasów” w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027.

Zgodnie z załączoną do projektu Oceną Skutków Regulacji, rejestr prowadzony przez rolnika zapewniającego wypas albo wybieg krów mamek lub opasów będzie kluczowy dla określenia wysokości płatności dobrostanowej. Po zrealizowaniu tych zobowiązań stworzony przez rolnika rejestr zostanie przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie na podstawie przedstawionych danych zostanie wyliczona dla niego płatność za utrzymanie krów mamek lub opasów.



W nowym projekcie przepisów pojawiła się też propozycja, zgodnie z którą rolnik sam będzie mógł wybrać sposób, w jaki udokumentuje spełnienie warunków dotyczących wybiegu albo wypasu bydła. Dostępne będą dwie opcje:

Złożenie stosownego oświadczenia, które będzie zawierało uproszczony opis realizacji wymogów, na podstawie którego zostaną wyliczone płatności dobrostanowe. Prowadzenie rejestru wypasu albo wybiegu w przypadku krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub budynkach.

Czy dostęp do dopłat do bydła będzie łatwiejszy?

Nowe rozporządzenie „Dopłaty bezpośrednie do bydła” przewiduje wprowadzenie zmian w odniesieniu do poprzednich przepisów, odnośnie wyznaczania wysokości kar za nieprawidłowości pojawiające się w zakresie dbania o wypas oraz wybieg bydła. Takie działania mają zachęcać rolników do większej troski o dobrostan zwierząt, jednocześnie upraszczając procedury i uelastyczniając istniejący system.



W Ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” zastosowano wiele propozycji szczegółowych działań, po których spełnieniu rolnik będzie otrzymywał konkretną ilość punktów. To również powinno przyciągnąć większą ilość zainteresowanych, ponieważ im więcej zaproponowanych działań wprowadzi w swoim gospodarstwie, tym więcej punktów zostanie mu przyznane, dzięki czemu zwiększy się również wysokość dopłaty.



Trzeba jednak mieć świadomość, że pozyskiwanie większej liczby punktów w programie ARiMR dopłaty do wypasu bydła będzie wymagało sporych inwestycji, które mogą się zwrócić dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach. Takie rozwiązanie na pewno będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, jednak niekoniecznie będzie opłacalne dla mniejszych gospodarstw i przedsiębiorstw, głównie z powodów finansowych.

Doprecyzowanie przepisów w sprawie dopłat do opasów

Tworząc nowy projekt rozporządzenia zaproponowano zmiany, które mają wpłynąć na precyzyjne określenie warunków oraz sposobu przydzielania płatności do opasów. Dlatego bydło, które w systemie zostanie oznaczone jako przeznaczone do opasów (przydzielone do płatności dobrostanowych w ramach programu „Dobrostan opasów”), nie będzie już mogło otrzymać wsparcia w późniejszym okresie w następujących wariantach:

„Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach i budynkach”,

„Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym”,

„Dobrostan opasów”.

Zakres wsparcia został zwiększony o takie zwierzęta jak konie, kozy, indyki (przeznaczone do produkcji mięsnej), kury nioski, kurczęta brojlery oraz bydło opasowe.



Dopłaty do bydła — warunki:

Posiadanie zwierząt zostanie potwierdzone poprzez system identyfikacji i rejestracji zwierząt (nie można tego zrobić po dacie złożenia wniosku) oraz poprzez złożenia „Oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności” lub dodatkowo „Oświadczenie o zwierzętach zastępowanych”,

do dopłaty do bydła kwalifikują się zwierzęta z gatunku bydła domowego, które w dniu 15.05.2023 nie przekroczą 24 miesięcy życia.

Dopłaty do bydła — ile sztuk?

Dofinansowanie można uzyskać dla maksymalnie 20 sztuk zwierząt,

rolnik musi posiadać minimum 1 sztukę kwalifikujących się zwierząt (lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie),

lub co najmniej 3 sztuki kwalifikujących się zwierząt (pozostałe województwa).

Ile jest dopłaty do bydła? Orientacyjne stawki są następujące: 363,16 zł/szt bydła, 467,35 zł/szt krowy, 51,05 zł/szt kozy oraz 121,47 zł/szt owcy.

red/ Polsatnews.pl