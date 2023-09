Miał czekać w więzieniu na proces, jednak uciekł w przebraniu kucharza. 21-letni były brytyjski żołnierz został oskarżony o terroryzm. Władze wysłały za nim funkcjonariuszy. W związku z dodatkowymi zabezpieczeniami ruch na brytyjskich lotniskach został opóźniony. Mimo to władze informują, że mężczyzna"nie stanowi większego zagrożenia".

Daniel Abed Khalife przebywał w więzieniu Wandsworth w Londynie. Mężczyzna oczekiwał na proces za przestępstwa terrorystyczne – podobno podłożył fałszywe bomby w bazie wojskowej - i rzekome naruszenie ustawy o zachowaniu tajemnicy państwowej. Wcześniej stacjonował jako brytyjski żołnierz. Postanowił jednak, że swojej kary nie odbędzie.

W środę około godziny 8:00 (9:00 w Polsce) postanowił uciec z więziennego aresztu. Mężczyzna opuścił cele podstępem, a mury więzienia przekroczył w stroju kucharza, trzymając się samochodu dostawczego.

Uciekł z więzienia samochodem dostawczym. Obława w całym kraju

Jak podaje CNN, zuchwała i rzadka ucieczka wywołała rozległą obławę brytyjskich służb. Doprowadziło to do licznych opóźnień w mieście, w tym na lotniskach. Chociaż szef antyterrorystów przekazał, że Khalife nie powinien stwarzać większego zagrożenia, to jednak zorganizował wzmożone kontrole na lotniskach w całym kraju - "w ramach normalnego postępowania".

Port lotniczy Dover wydał oświadczenie w tej sprawie. "Ze względu na działania policji w porcie Dover i innych portach na terenie kraju, prowadzone są obecnie wzmożone kontrole. Informujemy, że powoduje to opóźnienia w porcie" - napisał na Twitterze.



"Ściśle współpracujemy z kolegami ze służby granicznej, aby spróbować zniwelować ryzyko, jakie może stwarzać jego opuszczenie kraju, więc w tej chwili można to opisać jako ogólnokrajową obławę, w której biorą udział wszystkie siły w kraju" - przekazały służby w komunikacie.

Policja wystosowała także apel, by każdy kto posiada informację o mężczyźnie zgłosił się na komisariat. 21-latek ma krótkie brązowe włosy, jest szczupły i ma około 185 cm wzrostu.



Ucieczki z więzienia nie należą do częstych. Dane Wielkiej Brytanii pokazują, że w latach 2021-2022 była tylko jedna ucieczka. Więzienie, z którego uciekł Khalife objęte jest drugim najwyższym z czterech poziomów bezpieczeństwa. Stanowi też jedno z największych angielskich więzień.

