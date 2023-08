Odnotowano 16 zgonów z potwierdzonym zakażeniem legionellą - poinformowała w porannym komunikacie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Obecnie zakażone są 155 osoby, większość z nich to mieszkańcy stolicy Podkarpacia.

"Dwa nowe potwierdzone wyniki badań w kierunku Legionella pneumophilia dotyczą pacjentów przyjętych do szpitala w dniach 26-27 sierpnia" - dodaje w komunikacie sanepid.

Najwięcej przypadków zakażeń jest w Rzeszowie (104 pacjentów), powiecie rzeszowski (35 pacjentów) oraz powiecie dębickim (4 pacjentów). Wcześniej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie informowała o 14 zgonach oraz 153 osobach zakażonych.

Pierwszy przypadek legionellozy wykryto 18 sierpnia w Rzeszowie. Do tej pory pałeczki bakterii wykryto w czterech województwach. Wciąż nie wiadomo, co stoi za wzrostem liczby chorych oraz co jest źródłem zakażenia.

- W tej sprawie (…) ABW podjęła czynności, czynności ponadstandardowe. W tej sytuacji chcieliśmy wykluczyć pewne scenariusze, które nasuwały się same. Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnych informacji, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś sabotażem - powiedział na antenie Polsat News Stanisław Żaryn.

Wzrost zakażeń w Niemczech

Legioneloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie Legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Na wzrost liczby chorych zwraca także niemiecki Robert Koch Institut. W najnowszym raporcie epidemicznym ośrodek łączy ten fakt ze zmianami klimatycznymi. "Okres letni to czas legionelli - dotyczy to również roku 2023. Wzrost liczby przypadków w lecie wynika ze zwiększonej aktywności podróżniczej Niemców w miesiącach wakacyjnych, pogoda również odgrywa w tym roku rolę" - analizował "Deutsche Apotheker Zeitung Online ".

Instytut zwraca się z apelem do lekarzy pracujących w szpitalach oraz przychodniach, aby przy rozpoznaniu zapalenia płuc wykonali diagnostykę w kierunku legionelli.

