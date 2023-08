Robert Koch Institute w najnowszym biuletynie epidemicznym zwraca uwagę, że przy diagnostyce różnicowej każdego rodzaju zapalenia płuc należy pomyśleć o legionelli.

"Wydaje się, że poza kilkoma lokalnymi ogniskami, nie ma wyraźnego zasięgu geograficznego; przypadki występują w całych Niemczech. Wzrost liczby zakażeń może być powiązany z warunkami meteorologicznymi - panuje stosunkowo wysoka wilgotność w miesiącach letnich" - dodaje urząd. I przypomina, że podobną sytuację odnotowano przed dwoma laty.

Instytut zwraca się z apelem do lekarzy pracujących w szpitalach oraz przychodniach, aby przy rozpoznaniu zapalenia płuc wykonali diagnostykę w kierunku legionelli.

Zmiany klimatu a wzrost zakażeń legionellą

Do zdiagnozowania zakażenia wykorzystywany jest antygenowy test moczu. RKI zaleca też, jeśli to możliwe, wysłanie próbki z układu oddechowego do odpowiedniego laboratorium konsultacyjnego w celu wytypowania sekwencji" - dodaje niemiecki urząd.

Z najnowszych statystyk wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia Niemcy potwierdzili 99 przypadków zachorowania na legionellę. Do tego momentu - od stycznia do połowy sierpnia - wykryto ponad tysiąc zakażeń.

W innym raporcie RKI można przeczytać, że za wzrostem zakażeń stoją... zmiany klimatyczne. Dotyczy to także liczby przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. "Okres letni to czas legionelli - dotyczy to również roku 2023. Wzrost liczby przypadków w lecie wynika ze zwiększonej aktywności podróżniczej Niemców w miesiącach wakacyjnych, pogoda również odgrywa w tym roku rolę" - pisze "Deutsche Apotheker Zeitung Online ".

Legionella w Polsce. Kolejna zakażona osoba nie żyje

We wtorek rzeszowski sanepid poinformował o czternastej zakażonej legionellą osobie, która zmarła. Obecnie zakażone są 153 osoby. Najwięcej chorych znajduje się w Rzeszowie - 103 oraz w powiecie rzeszowskim - 34. Wciąż nie wiadomo, co stoi za wzrostem liczby chorych oraz co jest źródłem zakażenia.

- W tej sprawie (…) ABW podjęła czynności, czynności ponadstandardowe. W tej sytuacji chcieliśmy wykluczyć pewne scenariusze, które nasuwały się same. Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnych informacji, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś sabotażem - powiedział na antenie Polsat News Stanisław Żaryn.

