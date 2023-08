Katastrofa samolotu Prigożyna. Media: USA uważają, że maszynę zestrzeliła rakieta z Rosji

Urzędnicy, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na delikatność sprawy, podkreślili, że mowa o wstępnych informacjach, które są nadal sprawdzane.

Biden: Nie dziwią mnie doniesienia o jego śmierci

W środę wieczorem prezydent USA Joe Biden na gorąco pytany o katastrofę mówił, że "nie wie co się stało z Prigożynem", ale nie jest zaskoczony doniesieniami o jego śmierci.

- Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że na miejscu Prigożyna uważałbym na to, czym jeżdżę. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony - powiedział Biden, zwracając się do dziennikarza agencji Reutera.

Dodał, że w Rosji "dzieje się niewiele rzeczy rzeczy, za którymi nie stoi Putin", ale stwierdził, że ma zbyt mało informacji, by powiedzieć z pewnością, że za tą sprawą stoi prezydent Rosji.

Katastrofa samolotu. Na pokładzie był Jewgienij Prigożyn i Dmitrij "Wagner" Utkin

W środę wieczorem Federalna Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła, że Jewgienij Prigożyn i Dmitrij "Wagner" Utkin byli na pokładzie samolotu Embraera, który rozbił się w obwodzie twerskim w Rosji około godz. 18:30.

Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych podało, że na pokładzie było dziesięć osób. Wszystkie zginęły.

Brytyjskie źródła wojskowe: Za atakiem prawdopodobnie stoi FSB

W czwartek brytyjskie źródła wojskowe, cytowane przez BBC, przekazały, że najprawdopodobniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) stała za środowym atakiem na samolot, którym leciał Prigożyn.

Od ataku stanowczo odcięła się Ukraina. - Ukraina nie miała z tym nic wspólnego. Myślę, że wszyscy wiedzą, kto jest w to zamieszany - powiedział Wołodymyr Zełenski.

pgo/dsk/polsatnews.pl