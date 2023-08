Turkuć podjadek – jak sobie z nim poradzić? Usuń szkodnika ze swojego ogródka

Turkuć podjadek – sojusznik czy nieprzyjaciel?

Turkuć podjadek – owad z rodziny turkuciowatych – żyje pod ziemią i tylko nocą wychodzi na powierzchnię gleby. Lubi wilgotne tereny, najczęściej spotkamy go w ogrodach i szklarniach. Jest drapieżnikiem, który drąży tunele, podkopując rośliny.

Co zjada turkuć podjadek? Pędraki, larwy drutowców, gąsienice rolnic, a nawet ślimaki. I w tym wypadku będzie dla Ciebie sojusznikiem, gdyż wszystkie wymienione owady to prawdziwe szkodniki w ogrodzie.

Kiedy liczba larw turkucia podjadka wzrasta i zaczyna brakować pożywienia, zjada kłącza, bulwy, korzenie roślin w okolicy. Z racji tego, że żyje w ogródku, gdzie dostępne są tylko korzonki Twoich warzyw, będzie je podjadał od spodu. I wtedy staje się wrogiem.

Turkuć podjadek – charakterystyka

Turkuć podjadek to owad dorastający do 6 cm długości. Jego podłużne walcowate ciało zakończone jest dużą głową pokrytą chitynowym pancerzem koloru jasno- lub ciemnobrązowego. Przed zamoczeniem chroni go gęsta warstwa drobnych włosków.

Rozwój turkucia podjadka od jaja do owada doskonałego trwa trzy lata. Zimują larwy i owady doskonałe. Larwa turkucia podjadka wprawdzie wygląda jak taki owad, jednak jest mniejsza i bezskrzydła.

Przez trzy lata przemieszcza się pod ziemią wykopanymi przez siebie korytarzykami. Ma przystosowane do tego przednie odnóża, które wyglądają jak łopatki.

Samice zdolność rozrodczą osiągają dopiero po dwóch latach. Okres godowy przypada na przełom maja i czerwca. To wtedy można zauważyć na powierzchni turkucie. Oprócz korytarzy kopią również pojedyncze komory. Służą one do odchowania potomstwa i magazynowania pożywienia. Samica turkucia podjadka do gniazda może złożyć do 300 jaj.

Turkuć posiada aparat strydulacyjny, który służy do wydawania dźwięków, podobnie jak u świerszczy. Wydając te odgłosy, owady zachęcają się do godów.

Oznaki obecności turkucia podjadka w ogrodzie

Wiesz już, jak żyje i jakie wyrządza szkody turkuć podjadek. Teraz warto się dowiedzieć, po czym rozpoznać, że w Twoim ogródku jest turkuć. Oto kilka sygnałów, których nie powinno się bagatelizować:

Na trawniku widoczne są plamy uschniętej trawy;

Widoczne dziury na warzywach korzennych;

Siewki młodych warzyw są wyjęte z ziemi;

Wzniesiona ziemia – zwłaszcza wzdłuż tuneli.

Jak zwalczyć turkucia podjadka?

Dawniej turkuć podjadek był bardzo liczny i powodował znaczne straty w płodach rolnych. Stosowano wówczas radykalne środki chemiczne, które obecnie są wycofane z obiegu.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat zagrożona niegdyś populacja się odbudowała. Dzisiaj w kraju nie ma jednak żadnego zarejestrowanego środka chemicznego do zwalczania tych szkodników. Pozostaje więc tylko mechaniczna metoda ograniczania liczebności turkuci podjadków. Jedną z najbardziej skutecznych jest wyszukiwanie gniazd i ręczne wybieranie jaj czy larw. Tak samo można ręcznie zbierać owady dorosłe podczas lotów godowych.

Pamiętaj, że turkucie mają kolce na przednich odnóżach oraz silne szczęki. Dla swojego bezpieczeństwa do chwytania turkuci stosuj rękawice ochronne. Można też zastosować pułapki na te owady. W maju podczas okresu godowego w glebie pod trawnikiem lub na grządce wkop dwa gładkie naczynia, równo z gruntem. Mogą to być słoiki lub doniczki. Między nie wkop deskę, aby wystawała powyżej gruntu i łączyła oba pojemniki.

Owad wędrujący w nocy po powierzchni w momencie spotkania z deską będzie szedł wzdłuż niej i spadnie do pojemnika. Nie wyjdzie z niego, bo naczynie ma gładkie ścianki.

Jak znaleźć gniazdo turkucia podjadka? Latem wypatruj korytarzy – gdzieś na końcu na pewno znajduje się matecznik. Dobrze jest w ogródku powkopywać w kilku miejscach niewielkie ilości obornika. Kiedy owad założy tam gniazdo, łatwiej będzie można je znaleźć.

Jesienią, gdy turkucie szukają miejsca do przezimowania, możesz wykopać dół o wymiarach ok. 50 x 50 x 50 cm, wyłożyć go folią, a następnie obsypać obornikiem (najlepiej końskim). Obornik trzyma ciepło i tam turkucie będą szukać schronienia. Przykryj dół ziemią i zaznacz miejsce patykiem, by później bez trudu je znaleźć.

Wczesną zimą lub wiosną, gdy ziemia nie jest zmarznięta, użyj folii – całość połóż na taczkę i wywieź poza ogródek. W ten sposób ograniczysz liczebność szkodnika i przygotujesz grunty na przyszły sezon.

Jedną z metod radzenia sobie ze szkodnikiem jest przygotowanie odpowiednich warunków dla naturalnych wrogów turkucia podjadka. Nie ma ich pod ziemią, ale są na powierzchni. Są to:

krukowate,

dudki,

kosy,

sowy,

ryjówki,

jeże,

koty,

kury.

Jest jeszcze coś, czego nie lubi turkuć podjadek – to zapach roślin, szczególnie:

szachownicy kostkowatej,

szałwii,

macierzanki,

korony cesarskiej.

Korona cesarska i szachownica to rośliny trujące i podczas ich sadzenia bezwzględnie należy stosować rękawice i nie należy ich sadzić przy warzywach!

Domowe sposoby na turkucia podjadka

Jednym z najstarszych domowych sposobów zwalczania turkucia podjadka jest oprysk wywarem z kory i liści olszy czarnej. Kilogram rozdrobnionej kory zalej 5 litrami wody i gotuj przez pół godziny. Po wystygnięciu podlej miejsca występowania turkucia. Możesz też powykładać gałązki lub liście na ścieżkach między rabatami. Szkodnik ten bardzo nie lubi zapachu drzewa olchowego.

Następną domową metodą jest zalewanie korytarzy roztworem wody z intensywnie pachnącym płynem do naczyń lub mydłem w proporcji: 2 łyżki detergentu na 1,5 litra wody.

Jak widzisz, ograniczanie liczebności turkucia podjadka jest trudne i czasochłonne, ale możliwe. Pamiętaj o kluczowych wskazówkach:

Jesienią zakładaj pułapki z obornikiem, gdzie zimuje turkuć. Wiosną wyrzuć ten obornik z zimującymi szkodnikami. Sadź rośliny, których zapachu nie znosi turkuć podjadek. Rób opryski z wywarów z kory olchy czarnej. Latem przeglądaj grządki w poszukiwaniu gniazd z jajami i usuwaj je. Zakładaj pułapki z pojemników (np. słoików). Dbaj o ogród, by Twoi sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami czuli się dobrze.

