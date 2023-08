Kiedy przycinać porzeczki? Przygotuj krzewy na kolejny sezon

Czas urlopów to dla wielu z nas chwila odpoczynku w pięknych ogrodach, letnich deserów z owocami, świeżo zbieranymi z krzewu rosnącego tuż obok. Z tym obrazem kojarzą się porzeczki – owoce dojrzewające w pełni słońca. By móc cieszyć się obfitymi krzewami, musisz wiedzieć, jak i kiedy przycinać porzeczki na pniu oraz jak o nie dbać, by zdrowo rosły.

Wszystkiego, co najważniejsze, dowiesz się z tego artykułu.

Pewnie zadajesz sobie pytanie: co to jest przycinanie porzeczek i po co to całe cięcie porzeczki? Czy nie można po prostu posadzić krzewów i pozostawić ich, by sobie rosły? Można, ale to jest nieprofesjonalne i niekorzystne dla rośliny. Zaniedbana szybko zacznie łapać choroby, pędy zdziczeją, natomiast owoce będą drobne i pokryte warstwą grzyba.

Dlatego warto zadbać o porzeczki i uprawiać je zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wtedy będą zdrowe, ładne, będą obficie owocowały i cieszyły Twoje oko oraz podniebienie.

Kiedy najlepiej przycinać porzeczki?

Wyjaśnijmy teraz, do kiedy można przycinać porzeczki i czy ma znaczenie, czy uprawiamy odmianę czarną, czerwoną czy białą. Przyjmuje się, że odpowiednich jest kilka terminów, kiedy można przycinać porzeczki: późną jesienią, zimą lub na wiosnę przed rozwinięciem pąków kwiatowych. Zatem, jak i kiedy przycinać porzeczki?

Pierwsze cięcie porzeczki wykonaj po posadzeniu. W następnych latach krzew swobodnie się rozwinie, jednak przez cały okres wegetacyjny bacznie go obserwuj. Podczas rozwijania często zamierają liście lub pędy. To znak, że roślina choruje i należy usunąć chore części, by nie zarażały sąsiednich. Takie zabiegi nazywa się cięciami sanitarnymi.

Kiedy przycinać porzeczki czarne?

Trzy lata po posadzeniu sadzonki zaleca się wykonanie tzw. cięcia właściwego krzewu. W ten sposób formuje się roślinę. Tnij najstarsze pędy, a więc już 4-letnie, ponieważ porzeczka czarna nie owocuje na pędach starszych niż 3 lata. Pozostaw zatem w sumie 2- i 3-letnie pędy i tylko kilka jednorocznych.

Najlepszy termin cięcia porzeczki czarnej to lato, tuż po zbiorach owoców i jeszcze przed wypuszczeniem przez krzew pąków kwiatowych.

Kiedy przycinać porzeczki czerwone?

Porzeczkę czerwoną przycinaj tak samo jak porzeczkę białą. Postępowanie wygląda troszeczkę inaczej niż w przypadku porzeczki czarnej. Cięcie właściwe krzewu wykonaj po czwartym roku od posadzenia, natomiast po 3 roku od posadzenia wykonaj przycinanie pobudzające owocowanie, które polega na ścięciu pędów powyżej piątego pączka. Najlepiej przeprowadzić je zimą. W kolejnych latach zetnij wyrosłe w tym miejscu pędy, pozostawiając 3–5 pączków.

Zabierając się do przycinania porzeczek czerwonych czy też białych, musisz pamiętać, że krzewy te owocują zarówno na młodych, jak i starych pędach. Dlatego podczas prowadzenia cięcia pozostaw 3–4 pędy z każdego roku. Cięcie najlepiej wykonaj latem, po zbiorze owoców.

Bardzo ważne jest również coroczne prześwietlanie krzewu, polegające na wycięciu 2 najstarszych pędów. W tym wypadku również musisz pamiętać o cięciach sanitarnych.

Kiedy pierwszy raz przyciąć porzeczki?

Bez względu na rodzaj i odmianę przytnij sadzonkę, gdy się ukorzeni. Zasadę stosuj dla każdej sadzonki porzeczki. W okresie, kiedy krzew ma za zadanie dobrze się ukorzenić, nadmierna część nadziemna może mu to utrudniać.

Dodatkowo będzie Ci łatwiej zabezpieczyć sadzonkę na okres zimowy. Musisz wiedzieć, że kiedy sadzisz jakieś drzewo czy krzew, to okres przesadzania jest dla rośliny dużym wstrząsem. Nie ma potrzeby dodatkowo narażać jej na przemarznięcie.

Cięcie pędu wykonuj powyżej 1–2 oczka nad ziemią. Na zimę usyp kopczyk o wysokości ok. 3 cm. W ten sposób zabezpieczysz sadzonkę przed mrozami i suchym, zimowym wiatrem.

Wskazówki dotyczące przycinania porzeczek

Pora dowiedzieć się, jak przycinać porzeczki, by nie zrobić większej szkody. Najważniejsza zasada brzmi: nie przycinaj w okresie wzrostu, a więc wiosną – kiedy już ruszy wegetacja – oraz w pełni lata przed zbiorami. Wtedy wyrządzisz największą szkodę roślinie.

Cięcie letnie, które wykonuje się po zbiorze owoców, ma wiele zalet. Przede wszystkim nie dochodzi do zniszczenia owoców, bo wcześniej zostają one zebrane. Po zbiorach często zdarza się, że niektóre pędy są uszkodzone lub złamane i to właśnie te pędy w pierwszej kolejności należy usunąć. Następnie zaleca się przyciąć pędy zgodnie z zasadami wymienionymi wyżej, w zależności od odmiany porzeczki. Ciągle musisz mieć na uwadze zdrowie krzewów i pamiętać o regularnych cięciach sanitarnych.

ZOBACZ: Zbiór porzeczki - czy rząd planuje podjęcie działań interwencyjnych?

Do cięcia używaj sekatorów – małych lub większych, to nie ma znaczenia. Ważne jest, by były ostre i zdezynfekowane. Pamiętaj, że podczas cięcia następuje odsłonięcie wewnętrznej części pędu i tworzy się rana. Jest to otwarta ścieżka dla rozwoju zarodników grzybów pasożytniczych. Możesz zabezpieczyć taką ranę maścią ogrodniczą, która ochroni krzew przed infekcją.

Wycięte pędy – jeszcze zielone czy uschnięte – musisz od razu wywieźć poza teren ogrodu lub dokonać zrębkowania, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się chorób grzybowych. Najbardziej wydajne pędy to pędy rosnące skośnie, gdyż z nich wyrasta więcej pędów jednorocznych. Najsłabiej owocujące są te wyrastające ze środka krzewu prosto, pionowo.

Zwróć uwagę, by usunąć również pędy porażone przez szkodniki owadzie, a zwłaszcza wielopąkowca. Rozpoznasz je po wyróżniających się rozmiarami pąkach na pędach.

Na koniec, po przycięciu krzewów dobrze jest je podsypać nawozem z mikroelementami, by wzmocnić trochę roślinę przed zimą.

red// Polsatnews.pl