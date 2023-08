Czereśnie to słodkie owoce, które niestety często po zebraniu z drzewa często okazują się robaczywe. Po przekrojeniu możemy znaleźć w nich niewielkie larwy, których żerowanie przyczynia się to tego, że owoce obumierają, gniją i opadają z drzewa. Jak można się pozbyć robaków z czereśni? Które sposoby są najskuteczniejsze? W tym artykule odpowiemy na to pytanie!

Dlaczego czereśnie są robaczywe?

Zanim odpowiemy na pytanie o to, jak pozbyć się robaków z owoców czereśni, trzeba poznać przyczynę ich występowania. W owocach bytuje larwa szkodliwej muchówki nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi). Jest to mucha, której rozmiary nie przekraczają 5 mm i która ma charakterystyczną, żółtą lub pomarańczową plamkę pomiędzy skrzydłami.



Co ciekawe, atakuje ona także wiśnie, ale ma to miejsce znacznie rzadziej. Nasionnica składa jaja od końca maja do końca czerwca. Robi to, nakłuwając skórkę owoców. Z jaj wykluwają się larwy ‒ niewielkie robaczki, które żywią się miąższem czereśni. Jedna mucha może złożyć nawet do 150 jaj.

Jak pozbyć się robaków z czereśni?

Jak pozbyć się robaków z zerwanych czereśni? Można zastosować pewien prosty trik. Wystarczy, że zalejemy zebrane owoce wodą i pozostawimy na około 60 minut. Larwy zaczną się topić i – chcąc się uratować – opuszczą owoce. Rozwiązanie to jest skuteczne, jednak należy pamiętać, że w owocach pozostają jeszcze odchody robaków.



Teoretycznie zjedzenie czereśni z robakiem lub jego odchodami nie jest szkodliwe, ale jeśli uprawiamy owoce do celów handlowych, to odkrycie larw w czereśniach przez kupujących może mieć negatywny wpływ na sprzedaż.



Pytanie zadane w tytule artykułu powinno być więc nieco szersze. Należy zastanowić się nad tym, jak usunąć robaki z czereśni, ale i jakie czynności należy wykonać, by szkodniki się w nich nie pojawiły. A tutaj kluczowa okazuje się profilaktyka.

Robaki w czereśniach – profilaktyka

Właściwe zabiegi przeprowadzone odpowiednio wcześnie pozwolą nam pozyskać zbiory czereśni bez robaków. Oto jak można się pozbyć insektów z czereśni za pomocą kilku prostych działań.



Ponieważ larwy nasionnicy zimują w ziemi na głębokości około 5 cm, będą tam aktywne aż do porażenia zawiązków. Dlatego jednym ze sposobów jest przekopanie ziemi pod drzewkami i pokrycie jej agrowłókniną, co znacznie ograniczy wylęg szkodników.



Dodatkowo na drzewkach dobrze jest porozwieszać tablice lepowe, co na robaki w czereśniach działa bardzo skutecznie. Wiadomo, że nie ma możliwości wyłapania wszystkich muchówek, ale dzięki tablicom można łatwo ograniczyć ich liczbę. Gdy tylko szkodniki się pojawią, dobrze jest wykonać opryski preparatem owadobójczym. Jednym z polecanych środków jest Mospilan 20 SP.

Czy istnieją jeszcze inne sposoby na to, by pozbyć się robaków z owoców czereśni? Opryski są najskuteczniejsze, ale warto też pomyśleć o zasadzeniu wczesnych odmian czereśni. Należą do nich: Majówka, Miodówka i Rivan. Te gatunki owocują przed porą aktywności nasionnicy, a co za tym idzie, nie muszą być pryskane i ich owoce będą wolne od robaków.



Jak widać, walka z nasionnicą trześniówką wymaga od nas działania, gdyż pozostawienie owoców samym sobie może doprowadzić do zarobaczenia całego zbioru.

red// Polsatnews.pl