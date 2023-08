Uprawa sadzeniaków – jakich błędów należy unikać? Kiedy produkcja może się nie udać?

Wiedza dotycząca tego, jak sadzić ziemniaki wydaje się powszechna, jednak warto mieć na uwadze, że technologia uprawy stale się rozwija. Należy więc na bieżąco przyglądać się temu, jakie czynniki mogą mieć wpływ na jej efektywność. Z tego artykułu dowiesz się jak przygotować ziemniaki do sadzenia oraz w jaki sposób pielęgnować uprawę, by ta zapewniła obfite zbiory!

Uprawa sadzeniaków – przygotowanie bulw do sadzenia

Jednym z głównych czynników, który ma wpływ na dobrej jakości, wysoki plon, jest przygotowanie materiału do wysadzenia. Musisz zwrócić uwagę na szereg rzeczy, a zwłaszcza na to gdzie kupić sadzeniaki, jak je przechowywać i dobierać bulwy, a także czy i jak kroić ziemniaki do sadzenia.

Przede wszystkim należy pamiętać, by korzystać z wysokiej jakości materiału kwalifikowanego. Pochodzące ze sprawdzonych upraw, zaprawione sadzeniaki będą odporniejsze na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kolejnym aspektem jest prawidłowy wybór bulw. Przed sadzeniem trzeba odrzucić te zgniłe, zdeformowane lub porażone ryzoktoniozą. Należy też unikać sadzenia bulw ze zbyt dużymi kiełkami, ponieważ stwarza to ryzyko ich obłamania i powstania otwartych ran, w których mogą rozwijać się patogeny.

Ta sama zasada odnosi się także do krojenia sadzeniaków. Taka metoda również może narażać je na zainfekowanie różnego rodzaju infekcjami. Warto pamiętać przy tym o zachowaniu ostrożności, ponieważ ręczne sadzenie ziemniaków odeszło już w niepamięć, a zabiegi wykonywane maszynowo – mimo dużej dokładności – mogą narażać materiał na dodatkowe uszkodzenia.

Można również spróbować podkiełkowania sadzeniaków. Zabieg ten — w zależności od odmiany — należy rozpocząć od 4 do 8 tygodni przed sadzeniem. Prawidłowo wykształcone kiełki, powinny mieć długość od 1,5 do 2 cm. Całość pozwala przyśpieszyć wschody, a tym samym znacząco zwiększyć plon.

Błędy w sadzeniu i nawożeniu sadzeniaków

W tym procesie można popełnić wiele błędów, które skutkować będą niższym plonem. Warto więc przede wszystkim rozważyć to, co ile sadzić ziemniaki. Za złą praktykę uważa się sadzenie ich w zbyt małych odstępach lub wykorzystywanie w tym celu zbyt dużych bulw.

Wyjątkiem są plantacje nasienne, gdzie gęstość sadzenia ziemniaków jest nawet dwukrotnie wyższa, niż w przypadku plantacji towarowych. Ważna jest również wielkość sadzeniaków, ponieważ rośliny z okazalszych okazów wiążą więcej bulw, niż te posadzone z mniejszych, co też jest powodem znacznego zróżnicowania plonu.

Istotnym elementem planowania uprawy są także warunki, w których następuje wysadzenie. Należy podkreślić, że negatywne w skutkach jest wysadzanie ziemniaków w zbyt mokrą lub zimną glebę. W takiej sytuacji rolnik musi liczyć się z nierównymi wschodami, a nawet gniciem bulw.

Kolejnym aspektem, o którym trzeba pamiętać jest nawożenie. W tym zakresie warto korzystać ze zbilansowanych nawozów, gdyż zastosowanie obornika może nie pokryć w wystarczającym stopniu zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Z drugiej strony błędem może być zbyt duża podaż nawozów azotowych. Ich stosowanie powoduje szybki przyrost, za którym nie będzie nadążać wzrost masy suchej ziemniaka. Innym z makroskładników, o których trzeba pamiętać w procesie nawożenia jest fosfor, gdyż jego niedobory mogą skutkować niską liczebnością bulw zawiązywanych pod rośliną.

Ochrona uprawy sadzeniaków przed chorobami

Kolejnym z elementów, które determinują wysoki dobrej jakości plon, jest zapobieganie zagrożeniom uprawy, czyli szkodnikom, chorobom oraz chwastom.

Coraz większym wyzwaniem stają się bowiem choroby ziemniaków, a szczególnie:

● alternarioza – powodowana przez grzyby, w wyniku których na liściach rośliny pojawiają się charakterystyczne kręgi i oczka;

● zaraza ziemniaka – powodowana przez organizmy grzybopodobne, a jej objawami są jasnozielone plamki na liściach, które z czasem brązowieją oraz ciemniejsze, ciemnobrązowe zmiany na łodygach.

W takiej sytuacji można podjąć następujące działania: po pierwsze zaprawić sadzeniaki, a po drugie stosować środki ochrony fungicydowej. W zależności od użytego preparatu można robić już w momencie zazielenienia się roślin.

Duże znaczenie ma też ochrona przed szkodnikami, szczególnie:

● stonką ziemniaczaną, atakującą zarówno liście, jak i łodygi oraz bulwy rośliny;

● drutowcami, które podgryzają rośliny powodując ich obumieranie.

Istotne staje się również odpowiednie zaplanowanie zabiegów insektycydowych. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać o tym, by ze środków ochrony roślin korzystać zgodnie z zaleceniem producenta oraz z dbałością o środowisko.

Równolegle należy też monitorować stan uprawy w zakresie jej zachwaszczenia. W tym przypadku, gdy nie pomagają metody mechaniczne, również można wspierać się środkami ochrony roślin, szczególnie herbicydami.

Jak prawidłowo zbierać i przechowywać sadzeniaki?

Odpowiedni czas na zbiór sadzeniaków można rozpoznać po fazie wzrostu ich części naziemnej. Warto też wiedzieć, że dla zachowania wysokiej jakości materiału, ważne jest jego odpowiednie przechowywanie. Jednym z przykładów błędnych praktyk w tym zakresie jest np. trzymanie sadzeniaków w zamkniętych workach typu BigBag.

Może w nich dochodzić do kondensacji pary wodnej, co sprzyja rozwojowi chorób o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Sadzeniaki należy przechowywać w miejscach, gdzie łatwo można monitorować przepływ powietrza, a także kontrolować ich wilgotność i temperaturę.

