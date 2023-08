Kiedy przycinać lawendę? W jaki sposób należy to zrobić?

Przycinanie roślin, aby pobudzić je do wzrostu i zagęścić, to standardowa praktyka. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy najlepiej tę czynność wykonać. Przycinamy m.in. drzewka i krzewy, ale też i zioła – bazylię, miętę, szałwię, a nawet lawendę. Cięcie tej ostatniej rośliny należy jednak wykonać w odpowiednim czasie. Jak i kiedy przycinać lawendę?

Czy przycina się lawendę raz do roku, czy trzeba to robić częściej? Na wszystkie najważniejsze pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Kiedy należy przycinać lawendę?

To kiedy przycinać lawendę – jesienią czy wiosną – jest uzależnione od kilku czynników. Są trzy możliwości. Pierwszą z nich jest wykonanie cięcia wczesną wiosną. Dokładny termin, kiedy przycinać lawendę po zimie jest tu bardzo precyzyjnie określony. Najlepszym czasem do wykonania tego zabiegu jest końcówka marca lub początek kwietnia. Bardzo ważne jest to, aby cięcie lawendy wykonywać w pogodny dzień.



Drugim terminem rekomendowanym do przycinania lawendy jest środek lata. Najlepiej wykonać cięcie w lipcu lub sierpniu, ale nie wyklucza się także cięcia wrześniowego. Jest to czas, w którym lawenda kwitnie, zatem istotne jest, jak przycinać lawendę latem. Celem zabiegu jest usunięcie starych i przekwitniętych pędów, aby pobudzić roślinę do wypuszczenia nowych.



Lawendę przycina się także w połowie lub pod koniec września – zależnie od pogody. Wykonujemy ten zabieg przede wszystkim po to, aby roślina została zahartowana, a co za tym idzie – bez problemu przetrwała zimę. Pamiętajmy, że im wcześniej wykonamy ten zabieg, tym mniejsza szansa na to, że młode pędy rośliny zostaną zniszczone przez przymrozki.

Kiedy należy wykonać cięcie odmładzające?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, jednym z powodów, dla którego wykonujemy cięcie lawendy, jest odmłodzenie. Na początku wiosny pobudzamy roślinę do wzrostu i usuwamy także stare i zniszczone w czasie zimy pędy. Dzięki temu lawenda może rosnąć w prawidłowy sposób i zachowuje swój kształt. Cięcie odmładzające ma za zadanie przede wszystkim pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pędów.

Sposoby na przycinanie lawendy

Sposobów na prawidłowe przycinanie lawendy jest kilka, a dobieramy je stosownie do pory wykonywania tego zabiegu. Zupełnie inaczej bowiem będziemy je wykonywać wiosną, a w inny sposób, kiedy obcinamy lawendę po zimie. Wówczas tniemy młode pędy i nie można radykalnie ciąć lawendy, skracając ją więcej niż o połowę całkowitej długości. W ten sam sposób przycinamy drzewko jesienią.



W przypadku cięcia letniego stosuje się nieco inną metodę. Wówczas usuwamy tylko te kwiatostany, które już przekwitły. Tniemy lawendę do miejsca, w którym kończy się bezlistna łodyga – pod żadnym pozorem nie usuwamy liści. Dzięki temu szybko wypuści nowe pędy, a także znacząco się zagęści.



Jak widzisz, cięcie lawendy jest z reguły bardzo intuicyjne i znając kilka wskazówek, każdy, nawet osoba bez doświadczenia w ogrodnictwie, będzie w stanie wykonać tę czynność w prawidłowy sposób.

