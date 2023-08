- Wszyscy się spodziewaliśmy, że wybory będą 15 października. To dobrze, że to już jest oficjalne - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Zaraz rusza cała machina wyborcza. My jesteśmy z Szymonem Hołownią gotowi - dodał. Szef PSL przekazał, że trwają ostatnie poprawki na listach.

- Sprawą najważniejszą jest wynik wyborczy uzyskany 15 października - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w "Graffiti" u Marcina Fijołka. - Nie jest istotne, kto pierwszy zarejestruje komitet, ale kto będzie pierwszy na mecie. A najistotniejsze jest, kto będzie trzeci na mecie - dodał.

Szef PSL zaznaczył, że "trzecie miejsce Trzeciej Drogi to odsunięcie PiSu od współrządzenia z Konfederacją". - Ten, kto zajmie trzecie miejsce będzie decydował. Jeśli to my będziemy, to będą demokratyczne rządy - powiedział.

- Wszystkie znaki wskazują, że przygotowaliśmy się najlepiej do wyborów. Nasza formuła daje szansę dwóm podmiotom wyborczym. Nie boimy się progu - przekazał polityk. - Idziemy do wyborów dla polskich rolników, dla rodzin, a także dla singli - podkreślił.

- Pomagajmy sobie na opozycji, a nie przeszkadzajmy. Nie podkładajmy sobie nóg, szanujmy się nawzajem - zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz. - My będziemy postępować, niezależnie od postępowania innych, etycznie - zadeklarował.

- Marsz 4 czerwca zaszkodził całej opozycji. Przepiękne wydarzenie, ale efekt był chyba inny niż wszyscy zakładali - stwierdził polityk.

Szef PSL przekazał, że "gdy ktoś nie chce głosować na Trzecią Drogę, to niech głosuje na inne opcje".

-Idziemy Trzecią Drogą, to nie jest droga na skróty - przekazał Kosiniak-Kamysz.

