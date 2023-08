Nieoficjalnie: PiS zada cztery pytania referendalne

Na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu (16-17 sierpnia) Prawo i Sprawiedliwość przedstawi propozycje pytań referendalnych. Liczba mnoga nie jest tu przypadkiem - po początkowym pomyśle na zadanie pytania w sprawie przymusowej relokacji migrantów, sztab PiS postanowił rozszerzyć spektrum poruszonych w referendum tematów.

Z naszych ustaleń wynika, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zadanie czterech pytań. - Na stole leżą propozycje konkretnych pytań: oprócz sprawy imigrantów chcemy zapytać o kwestie wieku emerytalnego, rozważamy też konkretne pytania skierowane bezpośrednio do rolników - słyszymy od sztabowców Prawa i Sprawiedliwości.

Kształt pytań czeka na akceptację

Po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy i oficjalnym starcie kampanii wyborczej, sztab PiS chce tym samym narzucić główne tematy kampanii na 67 dni wyścigu wyborczego. Narady w tej sprawie trwały od kilku tygodni: jak słyszymy, ostateczny kształt pytań zostanie zaakceptowany w tym tygodniu.

W poniedziałek w programie "Gość Wydarzeń" pytany o sprawę rzecznik rządu, odpowiadał: "Na pewno będzie jedno [pytanie w referendum]". - Natomiast nie wykluczam, że faktycznie może być ich więcej. Trwają dyskusje na ten temat. Na ten moment jest to jedno dotyczące przymusowej relokacji, a właściwie blokady przymusowej relokacji – stwierdził Piotr Müller w "Gościu Wydarzeń" Polsat News.

W. Kosiniak-Kamysz o referendum: Próba podzielenia partii opozycyjnych

Pytany o ten scenariusz Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w programie "Graffiti", że pomysł na referendum to pułapka zastawiona przez rządzących na opozycję. - To będzie próba podzielenia partii opozycyjnych między sobą. Te sprawy są już rozstrzygnięte. Referendum w sprawie wieku emerytalnego odbyło się w roku 2015 w czasie wyborów. Polacy to zakwestionowali, odrzucili tę propozycję, mówię o tym od dawna, nie ma do tego powrotu - przekonywał prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

.@marcinfijolek: Krąży plotka, że PiS zaproponuje nie jedno, a cztery pytania referendalne. W tym o wiek emerytalny. Będzie Pan ostrzeliwany w kampanii.@KosiniakKamysz: Referendum to pułapka na opozycję. Było już w roku 2015 i akceptuję ten głos, nie ma powrotu do tych pomysłów pic.twitter.com/LTLCy777zI — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) August 9, 2023

Rozważane jest między innymi pytanie na temat przyszłości polskich lasów i pomysłu na przeniesienie kompetencji w tym zakresie pod kuratelę Komisji Europejskiej. Chodzi o propozycję hiszpańskiej prezydencji, która chce, by UE objęła swoimi kompetencjami tzw. leśne produkty niedrzewne, w tym dziczyznę, grzyby, owoce leśne, żywicę czy miód.