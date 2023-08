"Wybory parlamentarne odbędą się 15 października" - poinformował we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda. Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Wpisy o dacie wyborów pojawiły się również na innych platformach społecznościowych, na których prezydent ma profile.

Informację o wyborach przekazała także Kancelaria Prezydenta. "Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku."

Prezydent RP @AndrzejDuda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.



Polacy w wyborach parlamentarnych wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Poprzednie wybory odbyły się 13 października 2019 roku. Prezydent ogłosił ich datę 6 sierpnia 2019 roku.

WIDEO: Prezydent Andrzej Duda ogłosił datę wyborów

Konstytucja a organizacja wyborów parlamentarnych

Zgodnie z konstytucją prezydent Andrzej Duda był zobligowany, by ogłosić datę wyborów do 14 sierpnia. Przywódca państwa zarządza wybory nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja trwa od 12 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe były zatem cztery terminy: 15, 22, 29 października lub 5 listopada.

Od momentu ogłoszenia wyborów skończy się prowadzenie kampanii bez kontroli, szczególnie tej finansowej. Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza nie miała możliwości sprawdzania, w jaki sposób politycy agitują, a przede wszystkim, jak finansują swoje wyjazdy i konwencje.

Wraz z ogłoszeniem daty wyborów prezydent przedstawi harmonogram z terminami na rejestrację komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów oraz zbiórkę podpisów w sprawie list wyborczych.

Referendum migracyjne w dniu wyborów parlamentarnych

Rządzący chcą, by wyborom do Sejmu i Senatu towarzyszyło w tym roku referendum dotyczące relokacji migrantów. Na 16 i 17 sierpnia zwołano posiedzenie Sejmu. W ostatnim dniu posiedzenia zaplanowano prace nad wnioskiem o zarządzenie ogólnokrajowego referendum.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w połowie czerwca zapowiedział w Sejmie zorganizowanie referendum w sprawie relokacji migrantów. Jak dotąd nie znamy dokładnej treści pytania referendalnego.

Kilka dni wcześniej, przy sprzeciwie Polski i Węgier, szefowie MSW państw UE przyjęli zapisy paktu migracyjnego.

mak/wka/pgo/ Polsatnews.pl