Po prawie trzech latach Adam Niedzielski przestał być ministrem zdrowia. Decyzję o przyjęciu rezygnacji Adama Niedzielskiego ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Odejście to echa fali krytyki po wpisie szefa resortu zdrowia, gdzie podał imię i nazwisko lekarza z Poznania oraz grupy leków, które wypisał sobie medyk.

Premier: Chcę podziękować panu Adamowi Niedzielskiemu

- Przede wszystkim zależy mi na tym, aby prace, które są prowadzone w Ministerstwie Zdrowia były toczone bez przeszkód - mówił premier.

- Wszystkie prace dla dobra pacjenta są absolutnie kluczowe. To właśnie one, poczynając od profilaktyki, poprzez jak najszerszy dostęp do specjalistów, skracanie kolejek, system podnoszenia wynagrodzeń medycznych, poprzez koordynowaną opiekę czy dodatkowy sprzęt do szpitali, który trafia w całej Polsce, to wszstko będzie kontynuowane pod kierownictwem pani poseł Katarzyny Sójki - powiedział.

Dodał, że uznał, iż musi się to wiązać ze zmianą personalną. - Najważniejsze jest dobro pacjenta - podkreślił.,

- Chcę podziękować panu Adamowi Niedzielskiemu, ponieważ podjął się tej arcytrudnej funkcji w momencie, kiedy wybuchła światowa pandemia - dodał.

Kim jest nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka?

Katarzyna Sójka to posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Polityk urodziła się w Ostrowie Wielkopolskim, ma 27 lat.

Sójka jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu na wydziale lekarskim oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na wydziale leśnictwa.

Kim jest Adam Niedzielski?

Adam Niedzielski został ministrem zdrowia 26 sierpnia 2020 roku, podczas trwającej pandemii COVID-19. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego.

To Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Od 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Niedzielski pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2018 pełnił funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 2019 r. pełnił obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie został prezesem NFZ.

