- Będę wnioskował dzisiaj u premiera o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. Dla polskich firm, polskich wspólnot lokalnych, dla organizacji pozarządowych - wskazał w "Graffiti" Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie z Dariuszem Ociepą mówił też o swojej poprawce do waloryzacji świadczenia 500 plus. Chce, by większe pieniądze trafiły wyłącznie do pracujących.

Lider PSL zapowiedział, że będzie uczestniczył w czwartkowym spotkaniu, na które premier zaprosił wszystkich szefów klubów i kół parlamentarnych. - Pójdę przedstawić nasz program na migrację, co zrobić, żeby Polaków było więcej, żeby nie musieli wyjeżdżać - zaznaczył w "Graffiti".

Natomiast liderzy Lewicy i Polski 2050 nie będą brali udziału w spotkaniu. Szymon Hołownia nazwał je "polityczną hucpą". - Każdy podejmuje swoje decyzje. Normalna sytuacja. Inną decyzję podjęli koleżanki i koledzy z Polski 2050, trzeba to uszanować - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

- Będę wnioskował dzisiaj u premiera o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. Dla polskich firm, polskich wspólnot lokalnych, dla organizacji pozarządowych. To jest wstyd, że rząd do tej pory w Unii Europejskiej nie wystąpił o 1000 euro miesięcznie, na utrzymanie Ukraińca w Polsce - podkreślił prezes PSL.

Polityka migracyjna. PSL o rozszerzeniu Karty Polaka

Dariusz Ociepa pytał o nagranie Donalda Tusk, w którym szef PO krytykował rząd za proponowane rozporządzenie z ułatwieniami wizowymi dla obywateli państw Afryki i Azji. Jarosław Kaczyński poinformował, że ostatecznie Rada Ministrów wycofa się z tej propozycji.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie będzie odpowiadał na to pytanie dziennikarza. Powiedział, że chce przedstawiać swój program, a nie komentować "inne filmiki".

- Migracja do Polski powinna być oparta o Kartę Polaka. Rozszerzenie pojęcia Karty Polaka i zwiększenie możliwości pozyskania też rąk do pracy, ale z krajów bliskich kulturowo, a najbardziej tych, którzy mają polskie korzenie - wskazał lider PSL. Podkreślał też znaczenie polityki demograficznej.

Waloryzacja 500 plus. PSL: Dla pracujących

- 500 plus i waloryzacja, czyli podniesienie o 300 złotych dla pracujących, dla tych, którzy są aktywni zawodowo, żeby docenić aktywność zawodową. Pokazać, że państwo polskie docenia pracę - powiedział Kosiniak-Kamysz o poprawce PSL do ustawy o waloryzacji świadczenia 500 plus.

ZOBACZ: Waloryzacja 500 plus i kwota wolna od podatku. Koalicja Obywatelska złożyła projekty ustaw

Polityk zaznaczył, że według jego propozycji 800 złotych mają też otrzymać matki samotnie wychowujące dzieci. - To są osoby pracujące nie na jednym, a na kilku etatach - wskazał.

- Zakładam, że ta poprawka przejdzie, bo ludzie rozsądni zagłosują za docenieniem pracy. Jeżeli PiS nie zagłosuje, to daje sobie świadectw - uważa Kosiniak-Kamysz. Zapytany o poprawkę PO, by waloryzacja 500 plus obowiązywała od 1 lipca, zapowiedział, że PSL wstrzyma się od głosu.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: Kalisz. Kobieta tonęła w rzece w miejskim parku. Żaden ze spacerowiczów nie ruszył z pomocą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ Polsatnews.pl