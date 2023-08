Ruja u kotki – kiedy koty mają ruję, ile trwa, domowe sposoby na ruję u kotki

Ruja to element cyklu płciowego kotki. Jest to okres płodności, podczas którego wabi ona kocury i może zajść w ciążę. Ruja u kotki występuje regularnie, a jej obecność może wpłynąć na zachowanie i zdrowie zwierzęcia. Dla właścicieli ważne jest zrozumienie, kiedy kotka ma ruję, jak długo trwa i jakie domowe sposoby mogą pomóc w radzeniu sobie z tym okresem.

Kiedy koty mają ruję?

Kotki należą do samic zwierząt sezonowo poliestralnych. Oznacza to, że ich cykl płciowy zależny jest od długości trwania dnia i natężenia światła. Koty dziko żyjące i niekastrowane mają najczęstsze i najmocniejsze ruje w okresie od marca do maja. U kotów domowych przez sztuczne oświetlenie cykl ten ulega zatarciu. W związku z tym trudno jest wyznaczyć określony termin, kiedy koty mają ruję.



Pierwsza ruja u kotki może się pojawić już w 4. miesiącu życia, chociaż zazwyczaj dojrzewają one płciowo w wieku od 6 do 9 miesięcy. Wpływ na termin jej pojawienia się mają m.in. masa ciała, rasa czy pora roku. Ile trwa ruja u kotki? Zazwyczaj jest to ok. tygodnia. U kotek domowych ten okres może trwać od kilku do kilkunastu dni. Zdarza się również, że niekastrowane kotki domowe mają ruję permanentną, która trwa np. tydzień i powraca już po 10 dniach.

Ruja u kotki – objawy

W okresie rui kotka może przejawiać różne zachowania i oznaki. Oto kilka powszechnych objawów, które mogą świadczyć o tym, że kotka ma ruję:

niepokój i niecierpliwość

głośne miauczenie, często przypominające zawodzenie

ocieranie się o przedmioty i ludzi

znaczenie terenu moczem, szczególnie na meblach

podnoszenie ogona i wyginanie grzbietu w obecności kocura,

tarzanie się po podłodze.

Ruja u kotki jest dość męcząca zarówno dla niej, jak i dla właściciela. Dlatego warto wiedzieć, jak można pomóc pupilowi w tym okresie.

Domowe sposoby na ruję u kotki

Najlepszym (i co najważniejsze trwałym) sposobem na zażegnanie problemów z rują jest kastracja. Weterynarze zwykle zalecają jej przeprowadzenie jeszcze przed pierwszą rują – dzięki temu kotka się nie męczy. Stosowanie środków farmakologicznych na dłuższą metę może być szkodliwe i przyczyniać się do powstawania groźnych chorób.

Jeżeli ruja u kota przydarzy się, zanim zdążysz poddać pupila kastracji, możesz mu ulżyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest rezygnacja z wszelkiej stymulacji – głaskania, przytulania itp. Domowe sposoby na ruję u kotki obejmują też zapewnienie jej ciszy i spokoju. Zapewnienia jej ciemnego i chłodnego miejsca do odpoczynku pozwoli zredukować nieco nieprzyjemne objawy.



Należy również pamiętać, że ruja u kotki może skłonić ją do podejmowania prób ucieczki. Należy więc dobrze zabezpieczyć wszystkie drzwi i okna – w przeciwnym razie w najlepszym wypadku kotka wróci w ciąży, a w najgorszym grozi jej nawet śmierć.

red/ Polsatnews.pl