Zabawki dla kotów DIY – jak zrobić zabawkę dla kota?

Jak zrobić zabawki dla kotów?

- Domek z kartonu

Każdy właściciel kota wie, że nie ma nic lepszego dla jego pupila niż pozostawiony na środku pokoju karton. Jeśli więc zalega ci jakieś pudło po internetowej przesyłce, weź do ręki nożyk albo nożyczki i zrób z niego koci domek. Wytnij otwory takiej wielkości, by kot mógł przez nie wyglądać.

- Skrytki w rolkach po papierze

Denerwują cię zostawione w łazience rolki po papierze? Nie wyrzucaj ich, tylko wykorzystaj do zabawy z kotem! Ustaw z nich wieżę, sklejając ją zwykłym klejem albo taśmą. Wkładaj do poszczególnych rolek smakołyki – kot będzie wyjmował je łapką i zajadał.

- Skrzynka z korkami od wina

Lubisz koty i nie pogardzisz dobrym winem? Nie wyrzucaj zatem korków od butelek, bo za jakiś czas będą idealnym elementem kociej zabawki. Do skrzynki albo sporego kartonu wrzuć kilkanaście albo kilkadziesiąt korków i wsyp odrobinę smaczków. Kot będzie nurkował z korkach i wyszukiwał swoje przysmaki. Jeśli nie pijasz wina – nic straconego, korki zamień na kasztany.

- Domowa wędka

Chyba nie ma kota, który nie lubiłby ganiać za wędką. Taki gadżet bardzo łatwo zrobisz samodzielnie. Przyda się sznurek, korek od wina i gadżety typu piórko czy dzwoneczek. Jak zrobić zabawkę dla kotów w formie wędki? Przewierć korek i za pomocą igły do szycia przeciągnij przez niego korek. Zawiąż go na dolnej stronie korka. Do drugiego końca sznurka przywiąż gadżety, które mogłyby zainteresować twojego kota: kolorowe piórka albo inne małe elementy.

ZOBACZ: Wskaźnik laserowy dla kota – czy to bezpieczne?

W sklepach można kupić najróżniejsze zabawki dla kotów. Czasem jednak wystarczy karton albo sznurek i kilka zalegających w domu drobiazgów, by stworzyć ekonomiczną i równie fajną zabawkę dla pupila! Najważniejsze jest, by nie dopuścić do nudy – w przypadku kociaków to zwiastun kłopotów. Pamiętaj, że nie ma znaczenia, czy pobawisz się z kotem, korzystając z kartonu czy z super interaktywnej zabawki. Ważne, że spędzicie trochę fajnego czasu razem!

red/polsatnews.pl