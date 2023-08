Wskaźnik laserowy dla kota – czy to bezpieczne?

Koty chętnie podążają za kropeczką, którą emituje laser, co wygląda dosyć zabawnie. Czy taka zabawa jest jednak dla nich bezpieczna? Zdania na ten temat są wśród behawiorystów podzielone. Czy wskaźnik laserowy to odpowiedni gadżet do zabawy? Jak w wielu przypadkach, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od tego, jak będzie używany.

Wskaźnik laserowy – dlaczego koty tak go lubią?

Koty gonią za laserem, bo wygląda on dla nich atrakcyjnie. Co ciekawego może być w małej, czerwonej kropce? Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że oczy kota różnią się od naszych i inaczej działają. Jedną z głównych struktur oka jest siatkówka, która składa się z dwóch kluczowych rodzajów komórek: prętów i stożków. Pręty radzą sobie ze słabym oświetleniem i wykrywaniem ruchu, a stożki pomagają oku zobaczyć kolor. Oczy ludzkie mają więcej stożków niż prętów, dzięki czemu ​​widzimy świat bardzo barwnie. Koty mają więcej prętów, dzięki czemu wychwytują nawet najmniejsze ruchy. Latająca kropeczka jest więc ruchem, którego kot nie potrafi zignorować.

Drugim wytłumaczeniem miłości kotów do laserów jest ich instynkt łowczy. Laserowa, uciekająca kropka staje się dla kota próbującą się ukryć ofiarą. To uruchamia w nim instynkt: upolować, zabić i zjeść (albo podrzucić ukochanemu człowiekowi pod drzwi).

Czy wskaźnik laserowy dla kota to bezpieczna zabawka?

Laser raczej nie zrobi kotu krzywdy w dosłownym tego słowa znaczeniu – o ile nie będziesz świecić mu nim w oczy. Przeciwnicy laserów uważają natomiast, że może on wpływać na zmianę zachowania kota na gorsze. Widząc laser, w mózgu kota aktywują się struktury, które traktują tę zabawę jak polowanie na pokarm. Niestety, nigdy swojej ofiary (czyli laserowej kropeczki) nie złapią, zatem cykl polowania się nie zakończy. To może wywoływać w kotu frustrację. Zbyt częste używanie lasera może doprowadzić do ciągłego frustrowania się kota, a to – do zmiany w jego zachowaniu. Z ułożonego, grzecznego pupila może stać się agresywnym i niszczącym przedmioty w domu osobnikiem.

Czy jest sposób, aby bawić się laserem, ale jednocześnie zadbać o dobrostan kota po zakończonej zabawie? Jak najbardziej! Wystarczy po złapaniu przez kota kropki i zakończeniu zabawy dać mu przysmak. Cykl "polowania" zostanie symbolicznie zakończony jedzeniem. Dzięki temu frustracja nie będzie w twoim pupilu narastać, a laser będzie kojarzył się z zabawą, a nie drażnieniem.

red/polsatnews.pl