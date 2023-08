5 najpopularniejszych ras kotów długowłosych

Rasy kotów długowłosych – które są najchętniej wybierane?

Rasy kotów długowłose wymagają od opiekunów więcej wysiłku niż domowe mruczki z krótką sierścią. Mimo tego, mają rzesze fanów i są niezwykle często wybierane jako domowi towarzysze. Jakie rasy kotów z długą sierścią są najbardziej lubiane?

Kot syberyjski

Kot syberyjski to rasa bardzo popularna wśród wielbicieli kotów. Choć są one bardzo urocze, mają nieco dziką naturę. Ich charakterystyczną cechą jest gruby i gęsty kołnierz wokół szyi. Koty te świetnie dostosowują się do zmian temperatury – ich sierść staje się znacznie lżejsza i mniej puszysta w ciepłych miesiącach, natomiast zimą się zagęszcza. Koty te są rewelacyjnymi towarzyszami – są przyjazne, lojalne, uczuciowe i towarzyskie, a do tego żyją nawet do 20 lat.

Kot balijski

Koty tej rasy są smukłe i wyglądają bardzo dostojnie. Mają bardzo charakterystyczne umaszczenie - zazwyczaj sierść ma szarą barwę, a na końcu pyszczka, na łapach i ogonie staje się coraz ciemniejsza. Kota balijskiego można rozpoznać po ogromnych, intensywnie niebieskich oczach i niezwykle inteligentnym spojrzeniu. Ważą od 3 nawet do 5 kg. Koty te to doskonali towarzysze codzienności – są bardzo aktywne, wesołe i „rozmowne” – chętnie mruczą w kocim języku i wydają inne, głośne dźwięki. Uwielbiają być w centrum uwagi, dlatego z pewnością nie będziesz się z takim mruczkiem nudzić!

Kot perski

Koty perskie to jedna z najstarszych ras. Mają uroczy, krótki pyszczek z płaskim nosem i wielkie, okrągłe oczy. Ważą od 4 do nawet 8 kg. Długa i miękka w dotyku sierść może mieć różne umaszczenie: białe, szare albo brązowe. Jest naprawdę piękna, ale wymaga konsekwentnej i regularnej pielęgnacji – dlatego decydując się na persa, musisz mieć dla niego czas. Jeśli chodzi o charakter, koty perskie są łagodne, spokojne i bardzo wesołe – są towarzyskie i chętnie się bawią z właścicielem.

Maine coon

Ten długowłosy kot należy do największych domowych pupili w swoim gatunku. Jego waga może dochodzić nawet do 10 kg! Wizualnie wydaje się on jednak dużo większy niż jest faktycznie – a wszystko za sprawą bardzo gęstej i puszystej sierści. Maine coony to koty szalenie przyjazne i towarzyskie – mówi się nawet, że chodzą za swoimi właścicielami jak psy. To rasa chętnie wybierana do domów z dziećmi, gdyż koty te dobrze czują się w towarzystwie najmłodszych.

Kot norweski leśny

To rasa pochodząca z północy – podobnie jak maine coon i kot syberyjski. Podobnie jak one, jest duży i ma grube futro, chroniące przed chłodem. Norwegii to wymarzone towarzystwo do domu – są inteligentne, żywiołowe, ciekawskie, ale przede wszystkim bardzo przyjazne i przywiązujące się do opiekuna. Ich długie włosy wymagają regularnej i delikatnej pielęgnacji. Według legendy, koty norweskie leśne towarzyszyły Wikingom. Pojawiają się także w mitologii nordyckiej – ciągną rydwan bogini miłości, Frei.



Długowłose koty są piękne i dostojne. O ich okrywę włosową trzeba jednak odpowiednio dbać, dlatego rasy takie jak kot perski czy norweski kot leśny rekomendowane są osobom, które mają na to czas.

red/polsatnews.pl