Wyprowadzanie kota na smyczy – odpowiednia smycz i szelki lub obroża

Po pierwsze, wybierz smycz i szelki lub obrożę przeznaczone specjalnie dla kotów. Szelki są uważane za bezpieczniejsze, ponieważ równomiernie rozkładają ciężar i nie krępują ruchów. Nie da się z nich również tak łatwo wyswobodzić jak z obroży. Pamiętaj, że koty mają wrażliwą szyję, więc unikaj obroży zbyt szerokich czy ciężkich. Zarówno szelki, jak i obroża powinny być dostosowane do wielkości kota i nie mogą być ani za ciasne, ani za luźne. Jeśli zaś chodzi o smycz, idealna na początek będzie możliwie lekka. Wysuwane oraz te dłuższe będą dobre dopiero po przeszkoleniu pupila.

Jak nauczyć kota chodzić na smyczy – początki

Aby możliwie „bezboleśnie” nauczyć kota chodzenia na smyczy, należy się za to zabrać możliwie wcześnie. W pierwszej kolejności należy zapoznać czworonoga z obrożą lub szelkami. Pozwól mu się oswoić z zapachem akcesoriów, a następnie przystąp do pierwszych prób ich zakładania. Najlepiej robić to np. tuż przed porą karmienia – dzięki temu będą się kojarzyć z czymś przyjemnym. Gdy zwierzak przyzwyczai się już do szelek czy obroży, czas zacząć przypinać do niej smycz. Możesz zacząć od zaczepienia smyczy do obroży czy szelek i pozwolenia kotu na samodzielne poruszanie się po domu. Treningi najlepiej jest przeprowadzać codziennie, w spokojnej atmosferze oraz w krótkich seriach. Zacznij od krótkich przechadzek po domu, pamiętając przy tym o cierpliwości. Warto też nagradzać wszelkie postępy, np. smakołykami.

Pierwszy spacer z kotem

Gdy kot poczuje się już komfortowo na smyczy w czterech ścianach, można zabrać go na pierwszy, początkowo krótki spacer. Najlepsze będzie do tego spokojne miejsce z dala od ulicy. Przygotuj się na to, że wychodzenie z kotem na spacer znacznie różni się od wychodzenia z psem. Kotów zazwyczaj nie da się nauczyć chodzenia przy nodze. Nie lubią one długich przechadzek. Wolą powoli i swobodnie eksplorować otoczenie wokół siebie. Spacer z kotem należy prowadzić na jego zasadach, pozwalając mu prowadzić. Warto przy tym unikać nadmiernej ekspozycji na bodźce, szczególnie takie, które mogłyby przestraszyć Twojego pupila.



Należy również mieć na uwadze, że wyprowadzanie kota na smyczy nie zawsze się sprawdzi. Niektóre koty nie będą zainteresowane tego typu rozrywką. Z całą pewnością zmuszanie pupila do spacerów nie jest wskazane. Niektóre z nich chętnie spędzają czas wyłącznie w domu.

red/ Polsatnews.pl