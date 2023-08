Obroża na kleszcze dla kota – jak wybrać?

Twój kot to typ „włóczęgi”? A może zaspokajasz jego potrzebę eksplorowania świata, wyprowadzając go na spacery na smyczy? W każdym z tych przypadków musisz zadbać o jego ochronę przed kleszczami, które roznoszą groźne choroby. Obroża na kleszcze to jeden z najpopularniejszych sposobów. Należy ją jednak dobrze dobrać. Jak to zrobić? Sprawdź, jak wybrać obrożę na kleszcze dla kota.