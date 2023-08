Transporter dla kota Maine Coon lub innej dużej rasy – jak wybrać?

Podróżowanie z kotem, a nawet zwykła wyprawa do weterynarza wymagają zorganizowania miejsca, w którym bezpiecznie można umieścić zwierzę. W przypadku małych kotów sprawa jest dość prosta – ogromny wybór transporterów pozwala kupić swobodne i przestronne tymczasowe „mieszkanko”. Co zrobić w przypadku kotów dużych ras? Jaki transporter dla kota maine coon albo podobnego będzie idealny? Podpowiadamy.

Transporter dla kota dużego – jaki powinien być?

W czasie podróży, nawet tej krótkiej, kot musi mieć możliwość poruszania się. Oczywiście nie po samochodzie, ale po odpowiednio dużym transporterze. Jak przewozić dużego kota rasy maine coon albo podobnej? Jego transporter nie może być zbyt ciasny – zwierzę musi mieć możliwość niewielkiego ruchu: wyprostowania się, obrócenia oraz ułożenia do snu. Nie kupuj natomiast dużo większego pojemnika – kot będzie wówczas odbijał się od ścian i ślizgał.



Na rynku istnieją 3 rozmiary transporterów:



rozmiar 1 - przeznaczony jest dla kotów do 6 kg na krótkie podróże,



rozmiar 2 - dla kotów dużej rasy np. norweski leśny albo maine coon; transporter tego rozmiaru jest już trudniej nosić, jest niezbyt poręczny, a z zapakowanym do niego kotem również ciężki, ale świetnie sprawdzi się przy dłuższych podróżach,



rozmiar 3 - to największy transporter, jaki można kupić; nadaje się do bardzo długich podróży, do transportu dwóch kotów czy matki z kociętami; jest na tyle duży, że nie ma możliwości noszenia go w rękach – nadaje się raczej do zainstalowania w samochodzie.

Transporter może być wykonany z tworzywa sztucznego albo z wikliny. Te drugie potrafią być naprawdę piękne – problem jest natomiast z ich czyszczeniem. Jeśli zestresowany podróżą kot go zabrudzi, dokładne umycie go jest znacznie trudniejsze niż transportera plastikowego.

Transporter dla kota duży – postaw na jakość

Jeśli jesteś właścicielem dużego kota, na przykład rasy maine coon, wiesz, że to wymagające stworzenie. Z pewnością nie oszczędzasz na karmie, poświęcasz czas na czesanie jego sierści czy pielęgnację. Wybierając transporter, również na nim nie oszczędzaj. Słaby plastik może połamać się pod ciężarem zwierzęcia – maine coony mogą ważyć nawet 10 kg. Co więcej, transporter z kiepskim zamknięciem może się po prostu otworzyć – sam albo z niewielką pomocą kota. Historie, w których kot uciekł w czasie przejazdu do lekarza wcale nie są fikcją – duży, inteligentny kot naprawdę jest w stanie otworzyć sobie drzwiczki transportera.



Fajną opcją są także transportery z dodatkowymi akcesoriami – na przykład w postaci pojemników na wodę i jedzenie. Dzięki temu, możesz nakarmić swojego pupila, nie wypuszczając go. To szczególnie przydatne w czasie dłuższej podróży.



Wybór transportera nie jest wielką filozofią. Kryteria, którymi musisz się kierować to przede wszystkim wielkość tego pojemnika – kot musi się w nim obracać i swobodnie układać do snu. W przypadku dużych kotów ważne jest także, aby był wykonany z grubszego plastiku – dzięki temu nie ma ryzyka, że połamie się pod ciężarem zwierzęcia.

red/ Polsatnews.pl