Najlepsza zabawka dla kota – 8 propozycji

Zabawy z kotem to obowiązkowy element życia z tym stworzeniem. Nawet najbardziej leniwe osobniki lubią czasem poganiać za wędką czy piłką. Koty, które są bardziej żywiołowe, nie mogą wręcz być pozostawione same sobie, bo z nudów zaczną na przykład niszczyć meble. W jakie zabawki dla kota warto zainwestować? Przedstawiamy najlepsze pomysły.

Czy kot potrzebuje zabawek?

Stereotyp mówi, że koty chodzą własnymi drogami i niekoniecznie lubią towarzystwo człowieka. W rzeczywistości jest najczęściej zupełnie inaczej. Domowe mruczki to idealni towarzysze codzienności, najczęściej bardzo lojalni i oddani właścicielowi. Większość z nich uwielbia także zabawę. Jeśli nie ma do tego towarzystwa i gadżetów, może znaleźć je sobie sam – na przykład adaptując na plac zabaw twój dywan albo fotele. Jakie jeszcze korzyści płyną z kupowania swojemu kotu zabawek?



- Rozładowywanie stresu – koty, podobnie jak ludzie, odczuwają emocje takie jak stres. Zabawa jest formą relaksu, dzięki której udaje im się zredukować niepokój czy lęk.

ZOBACZ: Najdroższe rasy kotów – top 5



- Ćwiczenie inteligencji – zabawa pomaga kotom w rozwijaniu ciekawości oraz różnych umiejętności.



- Odprężenie i utrzymanie dobrej formy – zabawa, która wymaga ruchu, pomaga kotom utrzymać dobrą formę i zdrowie.



Jaka jest najlepsza zabawka dla kota? Odpowiedź jest bardzo prosta – taka, jaką uwielbia twój pupil! Możesz postawić na kreatywne zabawki dla kota, ale czasem wystarczy tylko piłeczka albo wędka i twoja obecność – nie musisz silić się na nic więcej!

Klasyczna zabawka dla kota – propozycje

Najpopularniejsze kocie zabawki, które lubi większość tych zwierząt to:

- światełka i lasery – koty uwielbiają poruszające się cele, a światełka i lasery doskonale nadają się do tego typu zabaw; trzeba jednak uważać, by po zakończonej zabawie dać pupilowi jakiś smaczek, aby nie doprowadzić do frustracji, że nie złapał laserowej kropeczki,

tunele – to idealna zabawka dla kotów, które uwielbiają się ganiać i chować,



- myszki – wykonane z różnych materiałów gryzonie to świetny sposób, by zaktywizować nawet najbardziej leniwego kota,



- zabawki z kocimiętką – piłeczki i inne gadżety wypełnione kocimiętką pobudzają kota do zabawy,

wędki – zaspokajają pierwotny instynkt łowiecki kota.

Inteligentna zabawka dla kota – propozycje

Klasyczne zabawki dla kota z reguły są wystarczające, by zaspokoić jego potrzebę ruchu i ciekawości, ale na rynku pojawia się sporo zabawek interaktywnych. Na które warto zwrócić uwagę?



- Wieże z piłeczkami – na każdym poziomie takiej wieży znajdują się piłeczki, które kot próbuje złapać. Jednak, gdy tylko ruszy piłką, ona ucieka – zapewniając kotu dużo radości.



- Window spinner, czyli niewielki gadżet przyczepiany do okna lub lustra. Gdy kot uderza w zabawkę, jej ramiona się obracają, uruchamiając dźwięk dzwonka i zapach kocimiętki.

- Tory do zabawy – tego typu zabawki mają formę tuneli, w których znajduje się piłeczka. Kot bawi się, przesuwając ją wewnątrz tunelu, goniąc i atakując.

ZOBACZ: Koty maine coon - charakterystyka rasy, pielęgnacja, cena



Inteligentne i interaktywne zabawki dla kotów to świetna alternatywa dla klasycznych gadżetów. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy nie masz czasu albo możliwości pobawić się z kotem, a nie chcesz, by się nudził. Poza zabawkami obowiązkowo należy zapewnić kotu także drapak. Bez tego – meble, dywany i drzwi będą podrapane.

red/Polsatnews.pl