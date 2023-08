P. Henning-Kloska o Trzeciej Drodze: Poróżniła nas kwestia AgroUnii [OGLĄDAJ]

- My idziemy na wojnę. Jak się idzie na front to trzeba znać swoich braci i siostry, żeby nie doprowadzić do tego, że wyjdą z tego Mejzy i Kukizy - powiedziała Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca partii Polska2050 o propozycji stworzenia koalicji z AgroUnią. Jak dodała jej ugrupowanie będzie walczyło o Trzecią Drogę, bo Polska 2050 z "umów się wywiązuje".

W środę gościem "Graffiti" gościem Marcina Fijołka jest Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. W programie komentowała bieżące sytuacje związane z Trzecią Drogą.

Co dalej z Trzecią Drogą?

Zapytana o czy, będzie rozwód z PSL, odpowiedziała, że "wniosek rozwodowy nawet nie wpłynął". - My jako Polska 2050 będziemy do końca walczyć o tę koalicję - podkreśliła.

- Pan Kołodziejczak dostał od nas informację, że nie widzimy możliwości zawiązania koalicji. My nie wiemy, kto tworzy AgroUnię. A my idziemy na wojnę. Jak się idzie na front to trzeba znać swoich braci i siostry, żeby nie doprowadzić do tego, że wyjdą z tego Mejzy i Kukizy, które przejdą na drugą stronę i będą podtrzymywać rząd Zjednoczonej Prawicy - mówiła Paulina Henning-Kloska.

Jak dodała, koalicja nie może być "zlepkiem przypadkowych ludzi". - My z PSL na starcie wypracowaliśmy wspólne wartości. Ja nawet nie znam programu ugrupowania jakim jest AgroUnia. Nasze stanowisko w tej sprawie się nie zmieni - zaznaczyła.

