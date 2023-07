- PiS nie ma monopolu na bycie polską prawicą. W kwestiach gospodarczych jest populistyczno-lewicowy - mówił w "Graffiti" niezależny senator Jan Maria Jackowski. Według niego "Kaczyński ma ciągoty do monopartii".

Rozmowa we wtorkowym "Graffiti" zaczęła się od dyskusji na temat ubiegłorocznego wykluczenia Jackowskiego z klubu PiS.

- Mam poglądy konserwatywne, ale to, że koledzy z PiS z racji, że krytykowałem odstępstwa od programu i zasad oficjalnie głoszonych za to mnie wykluczyli a później przyznawali mi rację, to ich problem - stwierdził.

Według niego "PiS nie ma monopolu na bycie polską prawicą". - W kwestiach gospodarczych jest populistyczno-lewicowy. Kaczyński zaś ma ciągoty do monopartii. Propaganda uprawiana przez telewizję kontrolowaną przez rząd wyraźnie odwołuje się do propagandy sukcesu i stosuje te same chwyty - dodał Jan Maria Jackowski.

Jackowski: Rozstanie z PiS odbyło się bez klasy

Wspominając moment wykluczenia z klubu PiS, ocenił, że "odbyło się ono bez klasy". - Typowe dla tego środowiska. Dowiedziałem się o tym z mediów - dodał.

Prowadzący program Marcin Fijołek dopytywał też o pakt senacki i rolę w nim swojego gościa.

- Czy opozycja w moim okręgu wystawi oficjalnie swojego innego kandydata? Słyszę, że nie, ale tego też do końca nie wiem. Podczas posiedzeń odbywają się różne rozmowy - wyjaśnił.

"Premier wielokrotnie wymachiwał szabelką"

Zdaniem senatora PiS raczej nie ma szansy na trzecią kadencję samodzielnych rządów. Jackowski przywołał również temat problemów rolników, z których część przeniosła swoje poparcie na Konfederację.

Na mocy porozumień z Komisją Europejską Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Embargo potrwa do 15 września. Niedawno Mateusz Morawiecki podał, że rząd będzie domagać się przedłużenia go przynajmniej do końca roku. Zapowiedział ,że Polska nie otworzy granic po 15 września. - Umożliwimy tylko tranzyt - zapowiedział.

- To trochę wymachiwanie szabelką. Jestem, oczywiście, zwolennikiem ochrony polskiego rynku, ale UE obowiązuje wspólna polityka rolna. (…) Otwarcie polskiego rynku na tańsze produkty z Ukrainy byłoby potężnym problemem i wyzwaniem - podkreślił Jackowski.

Dodał, że "premier wielokrotnie wymachiwał szabelką, a potem zmieniał zdanie".

- Nie mam do niego zaufania - ocenił.

