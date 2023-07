- Nasza armia nie powinna bać się najemników, którzy uciekli z Ukrainy. Na poczet kampanii poświęca się inne wartości, spójność, bezpieczeństwo, te słowa mogą być wykorzystywane w propagandzie Putina - powiedziała w "Graffiti" posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Odniosła się tym samym do słów Donalda Tuska o rzekomej współpracy PiS z wagnerowcami.

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o najemnikach Grupy Wagnera stacjonujących na Białorusi. Polskie władze ostrzegają, że może dojść do prowokacji na granicy. Donald Tusk stwierdził jednak, że "PiS szuka pomocy wagnerowców ze strachu przed wyborami".

Anna Maria Żukowska w "Graffiti" przyznała, że nie zgadza się ze słowami lidera PO.

- Druga armia lądowa NATO, czyli nasza polska armia nie powinna bać się najemników, którzy uciekli z Ukrainy - powiedziała posłanka Lewicy.

Stwierdziła też, że lider PO tylko "roznieca niepokój", a "to leży w interesie Putina".

- Na poczet kampanii poświęca się inne wartości, spójność, bezpieczeństwo, te słowa mogą być wykorzystywane w propagandzie Putina. Wagnerowcy nie są zagrożeniem dla nas, jesteśmy członkiem NATO - dodała posłanka i podsumowała, że "nie warto wpisywać się w te narrację". - Po co dawać Łukaszence argumenty na to, że rzekomo ma rację? On nas straszy, nie ma racji - powiedziała.

WIDEO: Anna Maria Żukowska w "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Żukowska była też pytana o "Marsz miliona serc", organizowanego przez Donalda Tuska.

- Jeszcze tydzień temu miał to być marsz o prawach kobiet, sprawie pani Joanny, a to pewnie będzie marsz Donalda Tuska - oceniła posłanka.

Dodała, że Lewica działa niezależnie i w wyborach powinna mieć około 10 procent poparcia.

Wcześniejsze odcinki "Graffiti" możesz zobaczyć tutaj.

WIDEO: Tragedia w woj. świętokrzyskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/Polsat News