Absolutnie nie wierzę w deklarację Jarosława Kaczyńskiego o tym, że nie dojdzie do wspólnych rządów PiS i Konfederacji - mówiła Magdalena Biejat, posłanka Lewicy w programie "Graffiti". - Zrobią wszystko, by utrzymać się przy władzy i jeśli będzie gwarantować im to rząd z Konfederacją to na pewno to zrobią - zaznaczyła.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Stawiskach mówił m.in. o Donaldzie Tusku, nazywając go "wrogiem narodu". Jak przypomniał w "Graffiti" Dariusz Ociepa, Kaczyński ani razu nie wspomniał o Lewicy.



- Ostatnie, co mnie interesuje, to co Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia na temat swoich politycznych przeciwników - skomentowała. - Niezależnie od tego, co mówi Jarosław Kaczyński na temat polityków opozycji lub czego nie mówi, to czuć bardzo duże rozczarowanie rządami PiS - dodała.



Jak oceniła, język polityków w ostatnim czasie zaostrzył się. - Epitety będą padać, na pewno będą coraz ostrzejsze. Stwierdzam to z przykrością - mówiła.

Magdalena Biejat: Między PiS i Konfederacją nie jest tak daleko, jak próbuje nas przekonać Jarosław Kaczyński

Posłanka Lewicy została zapytana, co sądzi na temat deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie dojdzie do współpracy PiS z Konfederacją.

- Nie, absolutnie w nią nie wierzę, bo z bliska, z tych samych ław sejmowych obserwuję Jarosława Kaczyńskiego i rząd PiS i jedno jest pewne. Zrobią wszystko by utrzymać się przy władzy i jeśli będzie gwarantować im to rząd z Konfederacją to na pewno to zrobią. Zwłaszcza, że między PiS i Konfederacją nie jest tak daleko, jak próbuje nas przekonać Jarosław Kaczyński - mówiła.

- Zarówno PiS, jak i Konfederacja siedzą w kieszeniach kościoła katolickiego i zrobią wszystko, by z nim dobrze żyć - dodała.

Sprawa pani Joanny w Krakowie. "Absurdalna, nieproporcjonalna reakcja funkcjonariuszy"

W niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" gen. Jarosław Szymczyk przekazał, że w sprawie pani Joanny z Krakowa nie dopatruje się uchybień w pracy policji, ale jak stwierdził, sytuacja wciąż jest badana. - Pan Jarosław Szymczyk twierdząc, że nie było żadnych uchybień, jednocześnie powiedział wprost, że policjanci "kontrolowali bieliznę" - mówiła.



Przypominając interwencję policji w sprawie pani Joanny, oceniła, że była to "absurdalna, nieproporcjonalna reakcją funkcjonariuszy , która łamała prawa".

Jak dodała, Lewica nie tylko domaga się dymisji gen. Szymczyka, ale także posłanka z Krakowa złożyła wniosek o dymisję komendanta wojewódzkiej policji.

