Polska zamierza blokować eksport ukraińskiego zboża do UE. To nieprzyjazny i populistyczny krok - ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal. Ukraiński polityk zachęcił ukraińskich partnerów i Komisję Europejską, by włączyli się w prace nad zapewnieniem bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej.