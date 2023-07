Ceny nawozów azotowych w lipcu 2023

Cena nawozów azotowych w lipcu 2023 – ile obecnie kosztują nawozy azotowe?

Azot to składnik pokarmowy niezbędny m.in. do syntezy białek w przemianach zachodzących w glebie. W przypadku upraw rolnych stosowanie środków go zawierających pozwala zwiększyć ich efektywność. To, jakie są ceny nawozów azotowych w Polsce, zależy od kilku czynników, między innymi od rodzaju i dystrybutora. Na przykład za tonę saletry trzeba zapłacić około 1600 złotych, z kolei za mocznik w tej samej ilości już ok. 2300 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że ceny mogą się różnić także w zależności od regionu i konkurencyjności rynku. Ponadto różne będą też ceny hurtowe nawozów azotowych i ceny dla klientów detalicznych.

Notowania cen nawozów azotowych na giełdach

Aby uzyskać pełny obraz cen nawozów azotowych, warto przyjrzeć się bliżej również notowaniom na giełdach. Poniższa tabela przedstawia porównanie cen różnych nawozów azotowych w Polsce na podstawie danych giełdowych z lipca 2023 roku.

Nawóz Cena (zł/t) Saletra amonowa 1500-1800 Mocznik 2300-2600 Saletrzak 1200-1500 Saletrosan 1300-1600

Tabela przedstawia zróżnicowanie cen nawozów azotowych, do których zaliczamy saletrę amonową, mocznik, saletrzak czy saletrosan. Jak widać, w Polsce najwyższa cena dotyczy mocznika, natomiast najniższa - saletrzaka. Warto zaznaczyć, że notowane ceny mogą ulegać zmianom ze względu na wspomniane wyżej czynniki rynkowe i sezonowe.

Dla porównania ceny mocznika na giełdach światowych kształtują się następująco:

Giełda Cena za tonę (w dolarach) CME (Chicago) 300-350 Niemcy 650-760

Co wpływa na cenę nawozów azotowych w lipcu 2023?

Jak zostało już wcześniej wspomniane, cena nawozów azotowych zależy od kilku czynników wpływających na rynek, takich jak koszty produkcji, ze szczególnym naciskiem na koszty energii i surowców.

Równie ważne są czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany geopolityczne czy klimatyczne - one także mogą istotnie wpływać na ceny nawozów azotowych. W Polsce, poza konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą, bardzo istotne w tym kontekście są też: polityka handlowa, dostęp do surowców, konkurencyjność na rynku oraz walka z inflacją i jednymi z najwyższych w Europie cenami energii.

Prognozy cen nawozów azotowych

Prognozowanie cen nawozów azotowych jest wyzwaniem, ponieważ = jak zostało wspomniane wcześniej - kwoty zależą od wielu zmiennych. Niemniej jednak eksperci branżowi szacują, że na podstawie dotychczasowych analiz rynkowych w najbliższych miesiącach można się spodziewać wzrostu cen nawozów azotowych.

Oczekuje się, że zwiększenie popytu na ten środek w wyniku rozwoju rolnictwa oraz ograniczona podaż surowców mogą prowadzić do dalszego wzrostu cen. Co warto podkreślić, trend ten może występować zarówno w krótkim, jak i w nieco dłuższym horyzoncie czasowym.

