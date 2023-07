Dofinansowanie do wapna – warunki, terminy i stawki

Dofinansowanie do wapna nawozowego jest inicjatywą realizowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb, poprzez ich wapnowanie". Celem jest wsparcie działań przywracających wartość zakwaszonym glebom.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna rolniczego w ramach pomocy de minimis, jakie warunki musisz spełnić, a także sprawdź, do kiedy wsparcie będzie obowiązywało!

Na jakich warunkach można ubiegać się o dofinansowanie do wapna?

Wspomniane wsparcie przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Trzeba jednak wiedzieć, że większy areał nie dyskwalifikuje z możliwości skorzystania z tego programu.



Zgodnie z informacjami z NFOŚiGW pomoc jest przyznawana z uwzględnieniem limitu 75 ha powierzchni upraw na rok. Dopłaty przysługują na regenerację gleb, których pH jest niższe lub równe 5,5. Należy przy tym podkreślić, że badanie poziomu zakwaszenia gruntu powinno odbywać się raz na 4 lata, przy czym próbkę pobiera się z powierzchni nie większej, niż 4 ha.

Wsparcie ma dotyczyć jedynie kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup wapna nawozowego. Nie zaliczają się do nich natomiast nakłady poniesione na transport bądź siew wapna. Dotacje zależą też od terminów granicznych określających kwalifikowalność poszczególnych kosztów, które zostały ustalone od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku.



Zgodnie z przyjętymi w projekcie zasadami, dofinansowanie do zakupu wapna rolniczego, jest udzielane na realizację działań, których skutkiem jest poprawa jakości środowiska. Z tego rodzaju pomocy można skorzystać maksymalnie raz w ciągu czterech lat.

Wysokość dofinansowania do wapna

Wsparcie jest przyznawane w kilku różnych progach uzależnionych od wielkości gospodarstwa. Wynoszą one:

do 300 zł/t czynnego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw, które nie przekraczają 25 ha;

do 200 zł/t czynnego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o areale między 25 ha, a 50 ha;

do 100 zł/t czynnego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni większej niż 50 ha, przy czym gospodarstwa posiadające użytki powyżej 75 ha mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu nawozu przeznaczonego na powierzchnię wynoszącą maksymalnie 75 ha w ciągu jednego roku.

Wyższa niż zalecana wartość nawozu wapnującego nie zostanie objęta dofinansowaniem, natomiast zakup ilości niższej będzie podlegał proporcjonalnej refundacji.

Dofinansowanie do wapna – nabór wniosków już trwa!

Program, dzięki któremu można uzyskać dotację na wapno, został przewidziany na lata 2019–2023. Do kiedy należy więc złożyć wniosek o dofinansowanie, by otrzymać środki finansowe?



W tym zakresie kluczowy jest wspomniany już okres kwalifikowalności kosztów. Zgodnie z nim zakup wapna lub środka wapnującego powinien odbyć się maksymalnie do 31 października 2023 roku. Wnioski przyjmowane są natomiast w trybie ciągłym w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych. 2023 to ostatni rok, w którym można ubiegać się o pomoc w ramach tego projektu.



Trzeba pamiętać, że do poprawnie wypełnionego wniosku należy również dołączyć:

kopię opinii OSCHR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO o

potwierdzonej zgodności z oryginałem;

potwierdzonej zgodności z oryginałem; oryginał faktury za zakupione wapno lub środki wapnujące z informacją o

ich typie i odmianie;

ich typie i odmianie; niezbędne formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;

oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz komunikaty, a także dokumenty i terminy graniczne w tym zakresie można znaleźć na stronach internetowych KSCHR oraz NFOŚiGW lub ich oddziałów.

Należy również podkreślić, że ten zakres pomocy, mimo dużego znaczenia dla środowiska naturalnego, jest również impulsem do działania dla wielu rolników, którzy odkładali w czasie proces wapnowania. Zabieg ten jest ważny ze względu na korzyści dla produkcji rolnej.



Eksperci wskazują, że uprawa na glebach zakwaszonych jest mniej efektywna i bardziej kosztochłonna. Z tego też względu, szczególnie w obliczu kryzysu na rynku rolnym, z którym mamy obecnie do czynienia, warto rozważyć skorzystanie z opcji dofinansowania do zakupu wapna nawozowego. Może to zwiększyć potencjał poszczególnych stanowisk i przełożyć się na przyszłe korzyści związane zarówno z kosztami plantacji, jak i z wielkością plonu.

