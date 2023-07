Dofinansowanie do lasu - dotacje dla rolników i nie tylko. Znamy terminy naborów

Coraz większe susze to ogromny problem w skali całego kontynentu. Chcąc walczyć z tym zjawiskiem, Unia Europejska wprowadziła system dofinansowań do lasu. Kto może z niego skorzystać i jakie wymagania formalne trzeba spełnić?

Wsparcie dotyczące lasów i zadrzewień śródpolnych oraz zwiększenie bioróżnorodności pozwalają na wygenerowanie sporych oszczędności, a dodatkowo mają korzystny wpływ na środowisko. Coraz większe problemy z dostępnością wody wymuszają podejmowanie coraz to nowych działań, które mają na celu poprawę sytuacji hydrologicznej w skali całego kontynentu.



Woda jest dla nas wyjątkowo cenna, a wszystkie tereny zielone ją zatrzymują - i to właśnie one stały się w opinii Komisji Europejskiej kluczowe dla przyszłości Starego Kontynentu. O wsparcie mogą się ubiegać zarówno małżonkowie oraz wspólnoty gruntowe (wyłącznie w przypadku zwiększenia bioróżnorodności lasów prywatnych), jak i osoby prywatne.

Nowe stawki dofinansowań do lasu

Dopłaty za las nie dotyczą jednak obszarów leśnych, których beneficjentami będą jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej związane ze Skarbem Państwa.

W 2023 roku dofinansowanie do lasów zwiększono o 75 proc. Wsparcie wynosi zatem 8–22 tys. zł za hektar, a najwięcej mogą otrzymać ci, którym zależy na zwiększeniu różnorodności biologicznej. Oczywiście wysokość dopłaty zależy od rodzaju inwestycji.



Więcej mogą uzyskać ci, których lasy leżą na terenach górzystych lub pagórkowatych. Duże znaczenie ma także zabezpieczenie drzewostanu przed zniszczeniami. Za samo cięcie pielęgnacyjne mające wpływ na żywotność drzewostanu, ze względu na nachylenie terenu, można otrzymać od 1500 do 2300 zł za hektar.

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie do lasu

Zarówno w celu zalesiania, jak i pielęgnacji, o dotacje z Unii Europejskiej można się starać od początku czerwca do końca lipca. Prezes ARiMR 2 października 2023 roku ogłosi, w jakiej kolejności dopłaty do inwestycji będą przyznawane. Wiadomo, że w roku 2023 dotacje będą wyższe niż w ubiegłym.



Ponadto zwiększono zakres wieku drzewostanu kwalifikującego się do cięć pielęgnacyjnych z 11–20 na 11–30 lat oraz powierzchnię, do której można otrzymać dopłaty. W poprzednich latach było to 40 hektarów przez cały okres trwania programu, obecnie limit wynosi 40 hektarów rocznie, a wraz z nadejściem nowego programu łączny limit – liczony rokrocznie do 2027 roku – wynosić będzie 200 hektarów.

Z UE można otrzymać dofinansowanie na sadzenie lasu lub ochronę już istniejącego (jeśli grunt, na którym rosną drzewa, jest objęty planem zalesiania), na ochronę przed zniszczeniem i zadrzewianie zwartego terenu gospodarczego lub przyrodniczego, którego zadrzewiony teren nie przekroczy 0,5 hektara, a szerokość działki będzie wynosiła od 4 do 20 metrów.



Dofinansowaniem objęte są również systemy rolno-leśne (oraz ich ochrona) na zwartym obszarze, na którym jest prowadzona działalność rolnicza. Dotyczy to gruntów ornych wykonanych w formie rzędów oddalonych od innych nasadzeń w odległości od 10 do 30 metrów, przy czym sadzonki drzewne muszą być sadzone w odległości przynajmniej 3 metrów. Warto pamiętać, że wnioski są przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

