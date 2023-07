Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023 – wprowadzono istotne zmiany. Dotacje będą wyższe!

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 – dla kogo?

Ustawa z 9 maja 2023 roku zasadniczo zmienia kwestię zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Dotąd beneficjentami byli rolnicy posiadający użytki rolne oraz bydło. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją od sierpnia 2023 roku o dopłaty mogą występować hodowcy:

świń,

owiec,

kóz,

koni.

Znacznie zwiększa to liczbę rolników, którzy mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Co równie istotne, ustawodawca dopuścił też możliwość otrzymania przez nich zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, licząc od 1 sierpnia 2022 do 31 lipca 2023 roku.

Nowe zasady wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze 2023

Ustawa zmienia również kwotę akcyzy nałożonej na olej napędowy, którą będzie można odzyskać. Rolnicy będą mogli teraz wystąpić o zwrot 2 zł akcyzy z każdego litra oleju napędowego. Wnioski pozwolą na otrzymanie refundacji w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje zwrot akcyzy z każdego litra oleju napędowego w wysokości 1,46 zł. Druga, w wysokości 0,54 zł za każdy litr ON, będzie przyznawana w ramach dodatkowej pomocy: łącznie daje to wspomnianą już kwotę 2 zł/l.

Trzeba przy tym pamiętać, że zwrot dotyczy wyłącznie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023, a dodatkowe 0,54 zł za litr oleju napędowego można otrzymać po wypełnieniu stosownego wniosku. Ten musi być złożony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zarządzającego gminą, gdzie znajduje się gospodarstwo. Oczywiście do przedkładanej dokumentacji należy również dołączyć faktury VAT za paliwo lub ich kopie.

Terminy składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023

Rolnicy mają dwa terminy na złożenie wniosków o zwrot akcyzy do gminy. Pierwszy przypada na okres między 1 a 31 sierpnia 2023 roku, a drugi na luty 2024. Czy warto się pospieszyć? Owszem. Przede wszystkim dlatego, że zwrot akcyzy dla rolników, którzy złożą wnioski w sierpniu, ruszy już w październiku tego roku!

Jak obliczyć zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023? Musisz pamiętać o tym, że limity zwrotu akcyzy wynoszą 110 litrów na hektar upraw lub 40 litrów za 1 dużą jednostkę przeliczeniową inwentarza (DJP) bydła. Współczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP wynosi np. 1 dla krowy i innych zwierząt ważących powyżej 500 kg (z wyłączeniem ryb), 1,2 dla ogiera, klaczy i wałacha, 1,4 dla buhaja oraz 0,004 dla kur i kaczek. Pełną tabelę z przelicznikiem znajdziesz na stronach MRiRW.

Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 roku dostępny jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bez trudu można go także znaleźć we właściwym wydziale urzędu gminy, w której składa się formularz wraz z fakturami za paliwo. Pamiętaj, że przy składaniu wniosku musisz dołączyć dokument zawierający jednostki przeliczeniowe bydła według stanu za miesiąc poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek. Niektóre gminy wymagają również oświadczenia, w którym rolnik wskazuje formę prawną beneficjenta oraz kategorię przedsiębiorstwa.

