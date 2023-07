Jęczmień - cena w lipcu 2023

Jęczmień należy do najchętniej uprawianych gatunków zboża w Polsce. Lipiec to okres tzw. małych żniw, w którym coraz więcej ton tego gatunku trafia do skupów. Jakie są aktualne ceny jęczmienia i czynniki, które wpływają na jego wartość?

Cena jęczmienia w lipcu 2023 – ile obecnie kosztuje jęczmień?

Aktualne ceny jęczmienia i innych zbóż są kluczowe przede wszystkim z punktu widzenia rolników zajmujących się uprawą. W przypadku jęczmienia monitorowanie wartości jest ważne również z perspektywy browarników czy hodowców zwierząt ze względu na wykorzystywanie tego zboża jako składnika paszy.

Aktualna cena jęczmienia konsumpcyjnego wynosi ok. 670 zł za tonę. Nieco droższy jest jęczmień paszowy, którego wartość oscyluje w okolicach 750 zł. Oczywiście kupując to zboże, należy brać pod uwagę również inne czynniki. Cena jęczmienia za tonę może różnić się w zależności od odmian, ale również konkretnego skupu. To właśnie dlatego, by nieco zaoszczędzić, rolnicy powinni zawsze korzystać z aktualnych danych.

Notowania cen jęczmienia na giełdach

Dobrym źródłem informacji o cenach jęczmienia, ale również cenach innych zbóż, takich jak pszenica, żyto, owies czy kukurydza, są giełdy rolne. Pozwalają obserwować trendy związane ze zmianą cen za jęczmień ozimy oraz jęczmień jary. Cena w przeliczeniu na tony pozwoli na skuteczniejsze planowanie transakcji.



Oczywiście warto obserwować najważniejsze giełdy na świecie. Ich notowania znajdują przełożenie na przyszłe transakcje w różnych okresach: obejmują na przykład kontrakty na najbliższy tydzień, kilka miesięcy czy rok.



Należy pamiętać, że ceny na giełdach nie zawsze odzwierciedlają wartości oferowane przez skupy – nie uwzględniają dodatkowych kosztów, takich jak transport i odbiór ziarna czy jego magazynowania. Poza tym istotną rolę odgrywa również kwestia negocjacji między stronami, które chcą zawrzeć transakcję.

Co wpływa na cenę jęczmienia w lipcu 2023 roku?

Kilka czynników wpływa na to, ile aktualnie kosztuje jęczmień. Cena skupu zależy przede wszystkim od przeznaczenia ziarna – jęczmień wykorzystuje się nie tylko w celach konsumpcyjnych, ale również do produkcji pasz dla zwierząt hodowlanych oraz w piwowarstwie i gorzelnictwie.

W tym zestawieniu najwięcej zapłacą browary kupujące zboże, np. jęczmień. Cena jest nawet dwukrotnie wyższa w porównaniu z ziarnem wykorzystywanym do celów konsumpcyjnych czy paszowych. Wpływ na wartość ma również to, czy sprzedawane zboże to jęczmień jary czy ozimy.



Cena jęczmienia ozimego jest inna także ze względu na zdecydowanie mniejszą powierzchnię upraw w porównaniu z odmianami jarymi. Oczywiście tak jak w przypadku wszystkich produktów rolnych na wartość jęczmienia wpływają także czynniki ekonomiczne, w tym także susza, która daje się we znaki praktycznie wszystkim państwom w Europie.

Plon jęczmienia w lipcu 2023 roku

Plon jęczmienia może różnić się w zależności od warunków panujących na konkretnym polu, pogody, gleby oraz nawożenia. W przypadku jęczmienia ozimego przeciętnie można liczyć na ok. 6 t/ha. Rekordowe plony potrafią natomiast wynieść nawet 10 t/ha. Plonowanie jęczmienia jest więc podobne do pszenżyta i wyższe od żyta. Na uzyskanie najwyższego plonu mogą nastawiać się rolnicy uprawiający pszenicę.

