Małe zwierzęta domowe - idealne do mieszkania i nie tylko 

Małe zwierzęta domowe to idealne rozwiązanie, jeśli mieszkasz w bloku i nie możesz pozwolić sobie na psa. To także dobra alternatywa, jeśli twoje dziecko marzy o zwierzątku, ale wiesz, że nie będzie w stanie sprostać obowiązkom związanym z opieką nad psem czy kotem. Jeszcze jedną zaletą mniejszych pupili są niższe koszty ich utrzymania. Jakie małe zwierzęta są najlepszymi towarzyszami człowieka?

W małym mieszkaniu trudno wygospodarować przestrzeń dla psa. Nie zawsze znajdzie się też miejsce na kuwetę, drapak i posłanie kota. Mały metraż nie oznacza jednak, że trzeba rezygnować ze zwierząt - wystarczy poszukać pupila wśród mniejszych gatunków.

Chomiki

Te urocze gryzonie nie mają prawie żadnych wymagań poza niedużą klatką, miseczką i poidełkiem. Trzeba pamiętać jednak, że prowadzą nocny tryb życia, co oznacza, że w dzień śpią, natomiast po zmroku zdarza im się dosyć głośno szaleć - szczególnie, jeśli zapewnisz im kołowrotek.

Świnki morskie, a właściwie kawie domowe

W przeciwieństwie do chomików w nocy śpią, dlatego są lepszym towarzystwem dla dziecka, które może w ciągu dnia się z nimi bawić. Należy zapewnić im klatkę i dość często wymieniać ściółkę - poza tym wymagają tylko regularnego karmienia. Są to zwierzęta bardzo towarzyskie i źle znoszą samotność - jeśli więc chcesz, by twoja świnka była szczęśliwa zapewnij jej towarzystwo w postaci drugiej świnki (najlepiej tej samej płci).

Króliki

Do domu najlepsze będą króliki miniaturowe, które są nieduże i mieszczą się w średniej wielkości klatce. Nie mogą spędzać w niej jednak całego czasu - trzeba je wyjmować, żeby mogły się wyhasać. Królik, którego oswoisz, chętnie będzie się z tobą bawił. Trzeba jednak pamiętać, że są one dość delikatne i łatwo zrobić im krzywdę.

Kanarki

Jeśli nie chcesz kupować futrzastego zwierzątka, alternatywą mogą być pięknie śpiewające ptaszki. Kanarki nie są uciążliwe, a opieka nad nimi to właściwie tylko podawanie oraz wody jedzenia i sprzątanie klatki. Są bardzo towarzyskie - warto więc kupować je parami.

Rybki

Alergicy i osoby, które niezbyt przepadają za gryzoniami, mają do wyboru nie tylko ptaszki, ale także rybki. Opieka nad tymi stworzeniami wymaga jednak sporego zaangażowania - regularnie należy wymieniać im wodę, pilnować jej parametrów, a także czyścić akwarium. Jeśli rybki mają być zwierzątkiem dla dziecka - weź pod uwagę, że samo nie sprosta wszystkim wymaganiom związanym z opieką nad nimi. Rybki dają domownikom jednak dużo radości - obserwowanie podwodnego świata jest fascynujące. Piękne akwarium jest także ciekawą ozdobą mieszkania!

Małe zwierzęta domowe dla dzieci

Małe zwierzęta domowe to doskonały pomysł na pierwszego pupila dla dziecka. Maluch uczy się odpowiedzialności i szacunku do żywych stworzeń, a przede wszystkim jest w stanie sam zaopiekować się swoim chomikiem czy świnką morską. Wymiana ściółki w klatce czy wsypanie jedzenia do miseczki nie są skomplikowane. Z tymi zadaniami poradzi sobie z nimi już kilkulatek. Jeśli więc twoje dziecko prosi o zwierzątko, a wiesz, że opieka nad psem spadłaby na ciebie - wybierzcie chomika czy inne niewielkie stworzenie.

Zwierzęta wnoszą w rodzinne życie wiele radości. Nie każdy ma jednak czas i możliwości mieszkaniowe czy finansowe, by pozwolić sobie na psa. Alternatywą są wówczas małe zwierzątka: świnki morskie, chomiki albo króliki.

