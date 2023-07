Przeszukując Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 trudno jest znaleźć bezpośrednie odniesienie do takiego obszaru jak agroturystyka. Unijne środki, które zostały przewidziane na ten cel, mają bowiem pochodzić z interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność i są związane z rozwojem pozarolniczych funkcji w gospodarstwie rolnym.

Trzeba jednak podkreślić, że informacje na temat szczegółowych warunków udzielania tego wsparcia nie zostały jeszcze jednoznacznie określone. Jakiego rodzaju wsparcia można się spodziewać?

W kategorię rozwoju funkcji pozarolniczych w gospodarstwach rolnych określonych w interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność wpisuje się pomoc w rozwoju:

gospodarstw agroturystycznych

zagród edukacyjnych

gospodarstw opiekuńczych

współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych

Wdrożenie tej interwencji polega na realizacji przez Lokalne Grupy Działania wybranych strategii rozwoju lokalnego dotyczących obszarów wiejskich. Warto zaznaczyć, że nabory prowadzone przez LGD mają charakter lokalny, więc dotyczą obszaru kilku gmin.

Poszczególne kryteria mogą się zatem różnić w zależności od tego, jaki potencjał na danym obszarze ma agroturystyka.

Jak dostać dotacje i kto będzie mógł wystąpić o środki?

Według projektu, wsparcie na tworzenie pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w tym m.in. na tworzenie gospodarstwa agroturystycznego można otrzymać, gdy:

jesteś rolnikiem lub domownikiem będącym właścicielem bądź współwłaścicielem małego gospodarstwa, w którym prowadzona jest działalność rolnicza

nie uzyskałeś wcześniej pomocy w zakresie pozarolniczych funkcji małych gospodarstw albo upłynęły co najmniej 2 lata od przyznania danemu podmiotowi pomocy w takim zakresie

W przypadku gdy prowadzisz już agroturystykę, to dotację można otrzymać również na jej rozwój. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat, przez co najmniej 365 dni, prowadziły agroturystykę (zgodnie z art. 6. ust. 1. pkt 2. ustawy Prawo Przedsiębiorców).

Działalność ta powinna zostać potwierdzona stosownym wpisem do ewidencji, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o usługach hotelarskich.

Dotacje dla agroturystyki. Terminy składania wniosków

Udostępnione już informacje wskazują na to, że dotacje unijne na agroturystykę mogą wynieść nawet do 150 tys. złotych. Trzeba również nadmienić, że wartość wsparcia w ramach tej interwencji, w przypadku operacji dotyczących rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw, ma wynosić do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Taka kwota może stanowić zatem istotną pomoc w dostosowaniu gospodarstwa do tego, by mogła być w nim prowadzona działalność agroturystyczna. Ten rodzaj interwencji ma też szanse zwiększyć potencjał obszarów wiejskich, szczególnie tych ulokowanych w miejscach o walorach turystycznych.



Dotychczas nie określono jednego, spójnego harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla gospodarstw agroturystycznych. W poszczególnych LGD na przełomie ostatnich kilku miesięcy trwały konsultacje w zakresie Lokalnych Strategii Działania, przez co na efekty prac trzeba będzie jeszcze poczekać. Podobne konsultacje w zakresie projektu wytycznych szczegółowych jeszcze do maja prowadził resort rolnictwa.

Ponadto trzeba też mieć na uwadze, że ze względu na duże rozproszenie poszczególnych LGD trudno będzie przybliżyć jednoznaczne warunki i zasady ubiegania się o wsparcie. W tym zakresie najlepiej śledzić stronę internetową właściwej Lokalnej Grupy Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące opisywanego rodzaju wsparcia można znaleźć w Planie Strategicznym WPR na lata 2023–2027 oraz w wytycznych ogólnych. Dostępny jest także projekt wytycznych szczegółowych, który jednak jeszcze do maja pozostawał w fazie konsultacji. Osoby planujące złożenie wniosku o dofinansowanie powinny zatem odpowiednio wcześnie zweryfikować aktualne informacje, terminy i kryteria.

red/ Polsatnews.pl