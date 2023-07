Od kwietnia tego roku utonęło ponad 150 osób. Urlopowicze zbyt często przeceniają swoje umiejętności, a dodatkowo wchodzą do wody po spożyciu alkoholu, co prowadzi do tragedii. Ratownicy ostrzegają przed zbyteczną brawurą nad wodą i informują, co zrobić w sytuacji zagrożenia życia.