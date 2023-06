W Boże Ciało utonęło sześć osób - w miejscowościach: Kiełpin Poduchowny (woj. mazowieckie), Żydowo (woj. zachodniopomorskie), Hartowiec (woj. warmińsko-mazurskie), Otomin (woj. pomorskie) Chełm, (woj. lubelskie).

Na samym Pomorzu ratownicy mają za sobą kilka interwencji. Wysokie temperatury przyciągają tłumy nad jeziora, rzeki i morze. Niestety w większości miejsc ratowników nie ma, bo strzeżone obiekty zaczynają pracować od lipca.



W czwartek utopiły się dwie osoby. Pierwsza ofiara została znaleziona w jeziorze Otomińskim.



- Straż Pożarna wydobyła tam ciało mężczyzny, podjęto czynności reanimacyjne, niestety nie udało się go uratować - przekazał kpt. Jakub Friedenberger z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Drugie ciało zostało znalezione w Wiśle. Ofiarą był nastolatek, który wszedł do rzeki w okolicach Grudziądza.



- W tym samym dniu w godzinach wieczornych dostaliśmy zgłoszenie od wędkarza. Natknął się na ciało. (…) Tam również stwierdzono zgon - powiedział strażak w rozmowie z Polsat News.

Jak wypoczywać bezpiecznie?

Strzeżone kąpieliska w większości ruszają od lipca. Trzeba, więc zachować szczególną ostrożność. Gdy ratowników nie ma w pobliżu jedyną służbą, która może pomóc są ratownicy OSP, których często dzieli przynajmniej kilkanaście kilometrów od miejsca zdarzenia.

Strażacy zachęcają, by do wody chodzić ze sprzętem asekuracyjnym, który nie dość, że zwiększyć bezpieczeństwo to może umilić przebywanie w wodzie.



- Zachęcamy do tego, by wchodzić do wody ze sprzętem asekuracyjnym - boją OSP albo kamizelką ratunkową. To jest sprzęt, który daje nam dodatkową pływalność, to nie jest obciach w takim sprzęcie pływać. Obciachem jest utonąć w wakacje, dlatego zachęcamy, by z tym sprzętem pływać i korzystać z niego. Nawet w formie zabawowej z dziećmi, co też może być taką fajną i atrakcyjną formą wypoczynku na wodzie – stwierdził Friedenberger.

Gdy dzieci bawią się w wodzie, warto obserwować je z wody nie z brzegu. Najlepiej stanąć twarzą do nich od strony wody, wtedy mamy pewność, że jeżeli coś się stanie, możemy szybko zareagować i uniknąć tragedii. Szczególnie ważne jest to podczas zabaw nad morzem. W morzu występują prądy wsteczne, które potrafią porwać człowieka w głąb wody.



Jednak najważniejszą zasadę ratownicy powtarzają co roku – nigdy nie wchodź do wody po alkoholu.

