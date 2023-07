Jarosław Kaczyński: Wobec Ukrainy będziemy prowadzić politykę obrony polskich interesów

W trakcie wydarzenia organizowanego pod hasłem "Z miłości do Polski" Jarosław Kaczyński komentował m.in. niedawne wypowiedzi premiera Ukrainy, który krytykował postawę Polski w kontekście transportu zboża.

Prezes PiS podkreślił, że nasz kraj będzie pomagał Ukrainie, ale będzie także wymagał ruchów z drugiej strony.

- Sprawa wielkiego zwycięstwa Ukrainy jest ciągle otwarta i trzeba im tego zwycięstwa życzyć. Trzeba pamiętać, że wobec Ukrainy nasza partia prowadziła i będzie prowadzić politykę obrony polskich interesów np. tam, gdzie chodzi o polskich rolników - stwierdził.

- Pomagamy, chcemy pomagać, będziemy pomagać, to wszystko jest w naszym interesie ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje a drugi tylko bierze. Tak być nie może, my nie przyjmujemy takiej polityki, bierzemy ale nie kwitujemy, my dajemy i musi być pokwitowanie - dodał.

mjo/ Polsatnews.pl