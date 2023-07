Rząd wycofuje się z rozporządzenia MSZ o ułatwieniach wizowych dla migrantów z państw Azji i Afryki. Projekt w ostatnich dniach głośno krytykował Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Krzysztofa Boska rezygnacja z rozporządzenia, to efekt konsekwentnej polityki Konfederacji.

- W tej chwili to, co ja mówiłem w 2018 roku, dzisiaj mówi Donald Tusk. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Platforma boi się utraty wyborców na rzecz Konfederacji i próbuje odpływ rozczarowanych wyborców powstrzymać - powiedział w "Graffiti".

- Uważam, że to są ludzie wystarczająco inteligentni (politycy PO - red.), żeby wiedzieć, że mamy rację w tej sprawie. Jeżeli będą Polską rządzić, to płotu na granicy z Białorusią nie rozbiorą. Natomiast gdyby rządzili, to sądzę, że nie zbudowaliby go - wskazał Bosak.

