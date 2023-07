- Dziś Platforma to po prostu dawna komuna - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. - SLD jest już nieboszczykiem, Lewica ledwie dycha, a prawdziwa komuna to PO dodał po chwili. W niedzielę w Woli Rzędzińskiej odbywa się rodzinny piknik z udziałem prezesa PiS i Beaty Szydło.

- Przepraszam, że w czapce, ale zalecają, żeby być w takiej temperaturze, przy takim słońcu w czapce - zaczął Jarosław Kaczyński, który na scenie pojawił się w biało-czerwonej czapce z daszkiem.

- Spotykamy się z Polakami, aby porozmawiać o tym, co ważne. Nie chodzi tylko o sprawy wielkie, ale i mniejsze. Władza jest po to, by takie sprawy załatwić. Zadaniem władzy jest służyć, ale nie jakiejś konkretnej uprzywilejowanej grupie - służyć wszystkim, całemu narodowi - podkreślił szef PiS.

Jarosław Kaczyński nawiązał do planów partii. - To, co obiecaliśmy to zrealizowaliśmy. Nie wszystko się udało, ale ogromna większość naszych planów została zrealizowana. Wprowadziliśmy 500 plus, a niedługo będzie 800 plus. Płace w Polsce rosną, a w czasie inflacji działaliśmy w interesie Polaków - stwierdził.

- Co robił ten krzykacz Tusk? Doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze zwyciężał niemiecki - dodał.

- Chodzi o to, jacy oni byli przy władzy. Tu w piłkę. Wiem, że tu też grano w piłkę. Nie ma nic złego w grze w piłkę. Tylko jak się pełni władzę, to piłka, winko, cyganka - to jest styl rządzenia? Nie, to jest sytuacja, jak grupa chłopaków dorwała się do władzy - powiedział, odnosząc się do poprzedniej władzy.

Mówiąc zaś o władzy PiS, stwierdził: - To jest władza ludzi, którzy oczywiście nie są idealni, też popełniają błędy, ale mają dobrą wolę i nie są chłopcami w krótkich majteczkach.

Jarosław Kaczyński o migracji: Potrzebne jest nam referendum, chcemy wsparcia narodu

Jarosław Kaczyński odniósł się także do tematu migracji. - Potrzebne jest nam referendum, bo chcemy wsparcia narodu. Musimy zabezpieczyć się przed jakimiś niespodzianki - powiedział.

- My jesteśmy pro-Polscy! Tutaj pan mówi: "Nie dać się komunie, Platformie". Dziś Platforma to po prostu dawna komuna - stwierdził, odnosząc się do hasła wykrzyczanego przez jednego z uczestników.

- SLD jest już nieboszczykiem, Lewica ledwie dycha, a prawdziwa komuna to PO - dodał.

Piknik rodzinny PiS. Politycy grali w piłkę nożną

Na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się zdjęcia z pikniku. Po południu odbył się tam mecz piłki nożnej drużyn Zjednoczonej Prawicy oraz LKS "Wolania".

Na pikniku pojawili się także m.in. Ryszard Terlecki, Arkadiusz Mularczyk, rzecznik partii Rafał Bochenek i minister sportu Kamil Bortniczuk.

