"Obniżamy podatki wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, by polskie rodziny płaciły jak najmniej. Nikogo nie zostawiamy samemu sobie" - zapewnił szef rządu.

Premier: Dopóki rządzi PiS, państwo będzie opiekunem

Premier przypomniał, że takie produkty jak: paliwa, energia i żywność, zostały objęte tarczami, które chronią Polaków przed wzrostami cen.

"W trudnych czasach solidarne i opiekuńcze państwo, które budujemy, musi brać na siebie jeszcze większy ciężar, bo do tego zostało powołane. To nasza filozofia skutecznego rządzenia - z sercem i empatią, ale przede wszystkim - z solidnymi podstawami finansowymi. Zapewnia nam to stabilny, odpowiedzialny budżet i naprawa systemu dochodów państwa. Jej efekty w postaci obniżek podatków, transferów socjalnych i programów rządowych wracają właśnie do Polaków! "- czytamy we wpisie premiera.



Morawiecki zapewnił też, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość - państwo będzie opiekunem, strażnikiem i "będzie solidarne nie tylko w deklaracjach - ale w działaniach!"

Zerowa stawka VAT na żywność od 2022 roku

Zerową stawkę na żywość wprowadzono 1 lutego 2022 r, jako jeden z elementów drugiej Tarczy Antyinflacyjnej.

Stawką objęte są m.in.: mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

