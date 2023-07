Minister obrony narodowej przemawiał w Ełku podczas złożenia przysięgi przez nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Podziękował za decyzję o przystąpieniu do formacji. Podkreślał ich rolę w obronie bezpieczeństwa Polski i mówił, że to właśnie oni "uczą miłości do ojczyzny".



- Bardzo dziękuję państwu za decyzję wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Gratuluję szczególnie wyróżnionym. Pytałem, co dotychczas robili. Mamy do czynienia z ludźmi młodymi, którzy jeszcze się uczą w szkole średniej albo studiują, ale mamy też ludzi, którzy mają doświadczenie zawodowe, łączą swoją aktywność zawodową ze służbą wojskową - przekazał Mariusz Błaszczak.

ZOBACZ: Sejm. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odrzucony



Podkreślił ich istotną rolę podczas pełnienia służby w czasach pandemii i przy obronie granicy. Podziękował wszystkich zgromadzonym, którzy odbyli szkolenie w ramach akcji "Wakacje z WOT". Dodał, że Wojska Obrony Terytorialnej mają już 37 tysięcy członków.

WIDEO: Minister Mariusz Błaszczak podczas przemówienia w Ełku

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Zapowiedział, że w Ełku powstaje specjalna jednostka Wojsk Operacyjnych. - Rozwija się wojsko, żeby Polska była bezpieczna - podsumował Błaszczak.

Bezpieczeństwo Polski. Minister Błaszczak o nowoczesnym sprzęcie

Szef MON powiedział o polskiej inwestycji w nowoczesny sprzęt m.in. w nową ciężką broń czy śmigłowce. Dodatkowo wciąż powstają nowe brygady i jednostki. Polska armia przyjmuje nowych członków.

ZOBACZ: Mariusz Błaszczak: Jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16



Przekazał także, że rozwija się polski przemysł wojskowy. Firmy zbrojeniowe działające na terenie Polski, zatrudniają polskich obywateli, co skutkuje większą liczbą miejsc pracy, podatkami płaconymi w kraju, a przy tym zwiększa się bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.



- Artyleria odgrywa kluczową rolę również w rękach Ukraińców dzielnie broniących swojej niepodległości. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się za polską granicą. Wzmacniamy wojsko polskie, aby odstraszyć agresora, żeby nie odważył się zaatakować naszej ojczyzny - zadeklarował.

WIDEO: Pożary w Grecji. Ogień na wyspie Rodos Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/ac/polsatnews.pl