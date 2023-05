Szef MON Mariusz Błaszczak wziął udział we wtorek w spotkaniu ministrów obrony krajów UE w Brukseli. Na konferencji prasowej przekazał, że Polska jest gotowa przeszkolić ukraińskich żołnierzy, w tym pilotów F-16.

Błaszczak: To doskonały przykład współpracy państw UE

- Zaproponowałem, żeby było to zadanie realizowane w ramach misji Unii Europejskiej. To doskonały przykład współpracy państw UE oraz możliwość obniżenia kosztów takiego szkolenia - powiedział Błaszczak.

ZOBACZ: USA. Sekretarz Sił Powietrznych USA o F-16: Dostawa do Ukrainy potrwa "co najmniej kilka miesięcy"

- Chciałbym podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendy UE. To świadczy o dużym przygotowaniu naszych instruktorów. (...) Jest to przykład znakomitej współpracy państw europejskich na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Jest to narzędzie, które pozwoli na refundację ponoszonych kosztów podczas szkolenia żołnierzy ukraińskich - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Serwis czołgów używanych na Ukrainie

Szef MON dodał, że z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem rozmawiali między innymi na temat uruchomienia w Polsce hubu, który ma serwisować czołgi używane na Ukrainie. - Mamy przed sobą w tym zakresie wiele wyzwań, ale jestem dobrej myśli - powiedział.

- Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności Patriotów niemieckich na ziemi polskiej. Jestem tu optymistą. Sądzę, że w niedługim czasie minister Pistorius odwiedzi Polskę. Będziemy mieli sposobność, żeby na ten temat rozmawiać w szczegółach - dodał wiceszef polskiego rządu.

Wicepremier @mblaszczak: jesteśmy gotowi żeby szkolić 🇺🇦 pilotów na samolotach F-16. Zaproponowałem, żeby było to zadanie realizowane w ramach misji Unii Europejskiej. To doskonały przykład współpracy państw 🇪🇺 oraz możliwość obniżenia kosztów takiego szkolenia. pic.twitter.com/3NYLevkU9S — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 23, 2023

WIDEO: Nastolatka z Gierałtowic zapobiegła samobójstwu Australijczyka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsatnews.pl