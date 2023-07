Posłowie zajmowali się wnioskiem złożonym przez kluby KO i Lewicy o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W czwartek został on negatywnie zaopiniowany przez sejmową Komisję Obrony Narodowej.

Za odrzuceniem wniosku o wotum nieufności wobec Błaszczaka głosowało 235 posłów, przeciw było 217, nikt się nie wstrzymał.

Opozycja przeciwko Błaszczakowi

Tomasz Siemoniak z KO podkreślił, że to wotum w sprawie bezprecedensowej, bo dotyczącej bezpieczeństwa. - Ta rakieta mogła przelecieć nad waszym domem, nawet nad domem prezesa (Jarosława Kaczyńskiego - red.) - mówił do posłów PiS o pocisku, który spadł pod Bydgoszczą. Dodał, że obiekt nie był poszukiwany.

Wyraził nadzieje, że NIK i prokuratura wyjaśnią wszystkie wątpliwości w tej sprawie. Odnosząc się także do kwestii przepływu informacji między wojskiem a MON oraz kancelariami premiera i prezydenta. - Albo minister Błaszczak mówi prawdę, albo dowódcy - mówił.

Siemoniak poddał w wątpliwość jakość współpracy między gen. broni Tomaszem Piotrowskim, Dowódcom Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych a szefem MON. Zarzucił mu przy tej okazji "deficyt odwagi".

- Wnosimy o odwołanie Mariusza Błaszczaka z posady ministra obrony narodowej - zakończył swoje wystąpienie.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy nazwał Błaszczaka "partaczem" i dodał, że jest "największym szkodnikiem polskiej armii". - Pan nie ma za sobą ani żołnierzy, ani obywateli - mówił.

Poseł KO Czesław Mroczek odniósł się do sprawy rakiety odnalezionej pod Bydgoszczą i wskazał na dwa warianty związane z przepływem informacji między rządem a armią. - Minister Błaszczak wiedział i nic nie zrobił, albo nie wiedział i nic nie zrobił - stwierdził i dodał, że obie opcje są dla ministra kompromitujące.

Część zarzutów posłów biorących udział w dyskusji dotyczyło też zakupów dla armii czy inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy.

"Trudno znaleźć poważne zarzuty"

Radosław Fogiel z PiS powiedział, że wniosek należałoby przydzielić do kategorii "publicystyka". - Trudno znaleźć tu poważne zarzuty czy udokumentowane fakty - powiedział.

Dodał, że główna część wniosku to cytaty z mediów. - Błaszczak kupuje stary sprzęt z Korei Południowej, co wypycha doskonały polski produkt. To sabotaż - powiedział Mirosław Suchoń Polska 2050. Poseł wręczył ministrowi białą flagę. - To pański symbol - powiedział do Błaszczaka.

Błaszczak: Nie róbcie politycznego cyrku z bezpieczeństwa Polski

- Zarzuty zawarte w tym wniosku są tak absurdalne, że trudno mi uwierzyć, iż przygotowywał je ktoś, kto ma przynajmniej mgliste pojęcie pojęcie o wojsku i jego procedurach - bronił się Błaszczak i dodał, że wniosek został opary na doniesieniach medialnych.

Dodał, że to "co można ujawnić publicznie" przedstawił na konferencji 11 maja. - 16 grudnia 2022 roku, ani później nie byłem informowany o przekroczeniu polskiej granicy przez jakkolwiek obiekt - powiedział.

Opozycji zarzucił osłabienie bezpieczeństwa Polski motywowane walką o władzę - Nie róbcie politycznego cyrku z bezpieczeństwa Polski, bo to nie czasy resetu z Rosją w wydaniu Tuska - powiedział.

Politykom krytykującym zakupy dla wojska zarzucił brak wiedzy. Posłów PO pytał, co zrobili dla wzmocnienia armii za swoich rządów.

Stwierdził, że rozmiar i terminy zakupów dla armii są wydarzeniem bez precedensu. - Bardzo dynamicznie wzmacniamy Wojsko Polskie i zwiększamy jego liczebność - stwierdził.

Premier w obronie szefa MON

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że posunięcie opozycji było nieodpowiedzialne. - Wasze czasy to budżet dziurawy jak durszlak i granice dziurawe jak sito - powiedział.

- Porównajcie to, co zrobił minister Błaszczak, Macierewicz, nasi ministrowie, a co zrobił rząd PO - mówił i dodał, że "Wojsko Polski traktujemy jak najwyższą wartość".

Morawiecki mówił, że w roku 2015 roku budżet na ramie wynosił około 36 mld zł, a dzisiaj jest trzykrotnie większy. - Dzięki temu minister Błaszczak realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii - stwierdził szef rządu.

Premier zwrócił się do opozycji, żeby podziękowała rządowi za to, jak zajmuje się armią. - Aby wzmocnić potencjał armii potrzebujemy kontynuacji tego, co robimy przez ostatnich osiem lat - podkreślił.

